Общество

РБКРБКРоссияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
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с чего всё началось
Согласно ему
, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».
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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

РБК02:54

Правительство расширило перечень услуг, оказываемых в МФЦ

РИА Новости02:32

Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

ТАСС01:25

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

RT на русском01:41

Справку о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ

Российская газета01:34

Россияне смогут получать справки о трудовой деятельности в МФЦ

Парламентская газета01:27

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