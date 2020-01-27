Общество
РБКРоссияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
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с чего всё началось
Согласно ему, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».RT на русском01:41
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Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео
Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками
Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с 60 микроспутниками системы Starlink, которые предназначены для обеспечения высококоростного доступа в интернет, отложен в связи неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
Общество
75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим
27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева был освобожден крупнейший нацистский лагерь массового уничтожения – Освенцим (немецкое название Аушвиц), находившийся на территории Польши.
Авто
Названы самые непопулярные в России японские автомобили
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Наука
Ученые допустили возможность заражения раком
Канадские ученые пришли к выводу о возможной заразности неинфекционных заболеваний, в том числе рака, диабета, ожирения и болезней сердца.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Волочкова назначила дату свадьбы
Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
Футбол
«Ростов» отдал Кьяртанссона в аренду турецкому клубу
29-летний нападающий присоединится к турецкому клубу «Йени Малатьяспор» на правах аренды.
Происшествия
В Москве вновь «заминировали» все станции метро
"Угрозы получили на всех станциях метро, идут проверки", – сказал собеседник агентства.
Политика
Грузия вступила в дипломатическую войну с американскими конгрессменами
Посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые в последнее время направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Общество
Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса
Власти Монголии в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Китае закрывают границу с соседней страной, приостанавливают работу учебных заведений и запрещают все массовые собрания, передает агентство Монцамэ.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Гаджеты
Флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Huawei сделала доступней один из первых своих флагманов, который поддерживает 5G.
Происшествия
В Новосибирске застрелили председателя ЖСК
В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Происшествия
С загоревшимся в Охотском море траулером потеряли контакт
В пресс-службе Росморречфлота заявили о потере радиолокационного контакта с терпящим бедствие в Охотском море рыболовецким судном «Энигма Астралис».
Общество
Каждый десятый россиянин не доверяет искусственному интеллекту
Ещё 31 % респондентов выражают нейтральное отношение. При этом примерно каждый десятый (12 %) россиянин не доверяет «электронному разуму».
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.