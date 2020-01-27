Общество
РБКРоссияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.
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с чего всё началось
Согласно ему, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».RT на русском01:41
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Политика
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
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На торжестве балерина сменит семь платьев В этом году, 20 октября, звезда Мариинского и Большого театров Анастасия Волочкова отпразднует свою вторую свадьбу.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Авто
В России Lamborghini покупают в 4,5 раза чаще, чем Ferrari
По подсчетам специалистов из «АВТОСТАТа», в прошлом году российские автомобилисты приобрели 142 новых авто, носящих логотип итальянкой компании Lamborghini, специализирующейся на производстве дорогих спорткаров.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Отмечается, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $ 60 впервые с 1 ноября 2019 года.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Шоу-бизнес
Виктория Боня загадочно пропала после поездки к каннибалам в Перу
В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Финансы
Курс евро вырос до 69 рублей впервые с 8 января
Курс евро к рублю достиг 69 рублей впервые с 8 января, об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке в пяти сетах на Australian Open
Проигравший спортсмену из Швейцарии Станисласу Вавринке российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open.
Политика
Глава Самарской МСЭ предложил бороться с «пациентским экстремизмом»
Оформили новое направление на МСЭ. Теперь - отказ от обследования и осмотра.
Общество
Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
Происшествия
Стали известны имена всех девяти погибших в упавшем вертолете Брайанта
СМИ узнали имена всех девяти погибших при крушении вертолета в Калифорнии.
Общество
«KFС» планирует открыть кафе в небольших городах России
Международная сеть ресторанов «KFC» планирует открыть новые кафе в небольших городах России.
Армия и оружие
В МИД прокомментировали обстрел посольства США в Багдаде
Власти Ирака должны обеспечивать безопасность всех дипмиссий, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя минометный обстрел посольства США в Багдаде.
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
25 января один из Telegram-каналов сообщил об утечке информации с закрытого заседания в ЦИКе, на котором обсуждалось предстоящее голосование по поправкам к Конституции.
Происшествия
СМИ предположили подлог при проверке в Чечне
СМИ нашли подлог при проверке информации уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой о якобы казненных в Чечне людях.
Хоккей
Валерий Брагин вошёл в тренерский штаб сборной России по хоккею
Контракт Брагина в качестве тренера системы Федерации хоккея России (ФХР) продлён до февраля 2022 года.
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.