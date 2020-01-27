с чего всё началось

Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

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