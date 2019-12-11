Общество
RT на русскомРоссияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС
«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС. Об этом RT рассказали в пресс-службе ФОМС.RT на русскомвчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Ранее Аваков заявил, что у помощника президента РФ Владислава Суркова «сдали нервы» на переговорах в Париже.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
«Наполи» уволил Карло Анчелотти с должности главного тренера
Руководство футбольного клуба "Наполи" отправило в отставку главного тренера Карло Анчелотти, сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Происшествия
В страшном массовом ДТП на воронежской дороге погибла семья врачей
Среди пятерых погибших в жутком ДТП, произошедшем 10 декабря в Борисоглебском районе Воронежской области, оказалась семья известных волгоградских врачей.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Кино
Звезда «Кролика Джоджо» останется «Один дома» в ребуте франшизы
Отмечается также, что Кемпер и Делани сыграют вовсе не родителей персонажа Йейтса, а некую другую пару, никак не связанную с ним.InterMedia напоминает: оригинальный фильм "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли вышел на экраны в 1990 году и собрал в мировом прокате 476,7 млн долларов.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Гаджеты
Новый Apple Mac Pro оценили в 3,3 млн рублей
В самой дорогой конфигурации компьютер имеет 2,5-гигагерцовый 28-ядерный процессор Intel Xeon W с возможностью повышения тактовой частоты до 4,4 ГГц, 1,5 ТБ (12x128 ГБ) оперативной памяти DDR4 ECC, два 64-гигабайтных графических процессора Radeon Pro Vega II Duo (по 2x32 ГБ каждый), 4-терабайтный жесткий диск и колесики, которые стоят 400 долларов (более 25 тыс. рублей, словно они автомобильные).
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Слова Путина об убийстве в Берлине ужаснули депутата бундестага
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы.
Гаджеты
Intel обещает освоить 1,4-нм техпроцесс к 2029 году
Например, если 5-нм техпроцесс будет освоен к 2023 году, то к 2029 году компания рассчитывает перейти к 1,4-нм технологии.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем
Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Политика
Глава «Нафтогаза» признал наличие у России «козырей» в газовом споре
Алексей Коболев указал, что переговоры в Париже еще не показатель результата Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев признал наличие у России "козырей" в газовом споре.
Политика
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы
Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
Происшествия
В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад
Российский катер, пропавший полтора месяца назад, обнаружен в японских водах береговой охраной Японии.
Общество
Туристам придётся платить налог за проживание в отелях Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях страны, сообщает Интерфакс .
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Авто
В России появится новый сопроводительный документ на автомобили
Экономика
Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Единоборства
Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду в Токио без флага
Российские боксеры заявили о нежелании ехать на Олимпийские игры 2020 года в Токио без своего национального флага.
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Происшествия
Фигуранта дела о коррупции в СК России отпустили под залог в Лондоне
Российский предприниматель Дмитрий Смычковский, которого лондонский суд отказался выдавать на родину, отпущен под залог до слушаний по апелляции, если таковые будут, сообщила РИА Новости во вторник представитель Вестминстерского магистратского суда.
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.