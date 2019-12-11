Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС. Об этом RT рассказали в пресс-службе ФОМС.

с чего всё началось

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС.

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

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