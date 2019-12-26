Общество
ИзвестияРоссияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Указ вступит в силу 1 января 2020 года. Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне. Таким образом, гражданам не придется посещать ГИБДД.
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с чего всё началось
Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.Коммерсантъвчера в 17:42
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Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах
Коммерсантъвчера в 17:42
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Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС
Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
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