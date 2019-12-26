Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Указ вступит в силу 1 января 2020 года. Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне. Таким образом, гражданам не придется посещать ГИБДД.
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с чего всё началось

Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах

Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Коммерсантъвчера в 17:42

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, когда они смогут получать номера для машин в автосалоне

URA.Ru01:10

Россияне смогут регистрировать автомобили прямо в салонах

Газета.Ru02:23

«Ъ»: Медведев подписал постановление о регистрации машин в автосалонах

RT на русском00:16

Медведев утвердил новый порядок регистрации автомобилей

РИА Новости02:42

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Известиявчера в 23:50

Медведев разрешил автодилерам выдавать водителям номера

РБКвчера в 19:02

Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах

Коммерсантъвчера в 17:42
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Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

Жители Екатеринбурга смогут увидеть солнечное затмение

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать утром в четверг жители Екатеринбурга, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
РИА Новости вчера в 04:15
Экономика

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают «Известия».
REGNUM вчера в 19:58
Политика

Лавров допустил мир на Донбассе при Зеленском

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у него все еще есть надежды на урегулирование конфликта на Донбассе во время президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 02:33
Экономика

Группа «Дело» интересуется покупкой Fesco

Группа "Дело" интересуется покупкой транспортной группы Fesco ("Дальневосточное морское пароходство", ДВМП), рассказал владелец группы "Дело" Сергей Шишкарев в интервью газете "Коммерсант".
ПРАЙМ 00:43
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Космос

Корабль Starliner вернулся на Землю после неудачной миссии к МКС

Watch our live coverage: https: / / t.co / MAYPLDF7R7 pic.twitter.com / 66owuQDsVB — NASA (@ NASA) December 22, 2019 Аппарат стартовал 20 декабря с мыса Канаверал (Флорида), в космос его вывела ракета-носитель Atlas V. Беспилотный запуск прошел штатно, однако примерно через полчаса стало ясно, что Starliner не сможет достичь запланированной орбиты из-за ошибки в системе расчета полетного времени.
Naked Science 23 декабря в 19:02
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Общество

Первый поезд из Москвы прибыл в Крым

Вчера, 25 декабря, в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга.
Коммерсантъ 01:24
Политика

Ищенко: США продолжат искать способы остановить «Северный поток-2»

США не ограничатся новыми санкциями и продолжат искать способы остановить строительство «Северного потока-2».
Актуальные Новости 00:20
Хоккей

Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади

Вечером в среду Владимир Путин вышел на лед на катке на Красной площади.
Российская газета вчера в 16:57
Происшествия

Дело возбудили против школьника, напавшего на учительницу с молотком

Уголовное дело возбудили против школьника, напавшего с молотком на учительницу в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
РЕН ТВ 02:16
Наука

Ученые выявили пользу прерывистого голодания

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания.
ФАН вчера в 22:28
Политика

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Газета.Ru 02:19
Армия и оружие

В Петербурге на воду спустят подлодку «Волхов»

Сегодня на "Адмиралтейских верфях" спустят на воду вторую дизель-электрическую подводную лодку "Волхов".
Neva.Today вчера в 23:09
Политика

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что объявить 31 декабря выходным днем логично, но нужно подумать, как это сделать.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Финансы

Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро

Курс доллара упал на 8 копеек — до 61,89 рубля. Курс евро снизился на 10 копеек и составил 68,53 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Политика

МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.
РБК 01:25
Армия и оружие

В Минобороны подтвердили успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сухопутных войск "Гибка-С".
ТАСС 24 декабря в 16:09
Космос

В Калининграде ученые нашли границы Вселенной

НИА-Калининград вчера в 23:52
Наука

Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки

Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
Goroday.ru 23 декабря в 03:33
Общество

Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

Министерство труда и социальной защиты не поддержало поправки в законодательство, которые готовили банки для пресечения схемы обналичивания с использованием решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
РБК 00:00
Политика

В ОСК заявили об отсутствии судов для завершения «Северного потока-2»

Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что у России нет судов для прокладки труб в рамках попавшего под санкции проекта «Северный поток-2».
Компания вчера в 01:53
Общество

Суды в Петербурге снова эвакуируются

Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Neva.Today 01:41
Армия и оружие

WP: Китай испытал ракету, способную поразить цели США

Летные испытания новой ракеты подводного базирования провели военные Китая.
РЕН ТВ вчера в 17:50
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Движок вчера в 04:08
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр

В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:40
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН 24 декабря в 17:30
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
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