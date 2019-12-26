Подписано постановление о регистрации транспортных средств прямо в автосалонах С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

с чего всё началось

Указ вступит в силу 1 января 2020 года. Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне. Таким образом, гражданам не придется посещать ГИБДД.

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