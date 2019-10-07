Экономика
News.ruРоссияне смогут сами сформировать вторую пенсию
Эксперт отметил, что НПФ смогут позволить россиянам рассчитывать на получение второй пенсии.
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов, задача парламентариев — сформировать комплекс мер для совершенствования деятельности НПФ и мотивации граждан самостоятельно копить на пенсию.Известия06 октября в 17:01
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Политика
Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов
"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.
РИА Новости 05:31
Происшествия
Подозреваемому в краже часов футболиста Ари грозит 10 лет тюрьмы
Подозреваемый в краже часов нападающего "Краснодара" Арии может быть наказан лишением свободы сроком на десять лет.
Газета.Ru 04:14
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости 07 октября в 04:13
Общество
Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде
Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One.
Lenta.ru вчера в 23:09
Происшествия
Суд смягчил приговор фигуранту дела о беспорядках в Москве Подкопаеву
RT на русском 06:09
Общество
СМИ нашли в открытом доступе номера спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой
Более сотни номеров спецсвязи высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок, сообщает «Медуза».
РБК 02:59
Энергетика
Суд 9 октября рассмотрит жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Суд округа Свеа в Швеции сообщил, что рассмотрение апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом» о транзите газа начнётся 9 октября.
RT на русском 07 октября в 07:26
Футбол
Сотрудник стадиона отключил VAR, чтобы зарядить телефон
Как выяснилось позже, во время матча один из сотрудников стадиона решил срочно зарядить мобильный телефон и выдернул из сети первый попавшийся провод.
Российская газета 02:30
Футбол
Филимонов мог не сыграть с Украиной, но Романцев не доверял молодому Нигматуллину
Филимонов был основным, но подозрительно глупо ошибался в последних матчах «Спартака», а за месяц до Украины корявым пасом вывел нападающего Армении (мы выиграли 2:0) один на один, но тот промахнулся.
Sports.ru 07:00
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде
Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
Последствия ДТП с гибелью 4 подростков под Волгоградом попали на видео
Последствия смертельного ДТП, в котором погибли четверо подростков, попали на видео.
ИА Городские вести. Волгоград 02:52
Армия и оружие
Главком ВКС устроил разбор полетов из-за запрета на цветы в кабинетах
Отмечается, что телеграмма с указом для командиров воинских частей убрать со стен кабинетов документы без рамок, календари, картины и цветы, поступила в подразделения ВКС 20 сентября.
Lenta.ru 06:43
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 03:51
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за исследование нескольких тайн Вселенной.
АМИТЕЛ вчера в 06:48
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу московской лаборатории
Россия направила во Всемирное антидопинговое агентство ответы по делу о данных московской лаборатории.
Рифей-Пермь вчера в 15:07
Гаджеты
«Яндекс» представил новую модель «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» на пресс-конференции представила новую модель умной колонки с голосовым помощником «Алиса».
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Миллер обсудил с представителем кабмина ФРГ транзит газа через Украину
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл в Москве встречу с уполномоченным федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.
RT на русском 06:50
Общество
Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух
Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.
ТАСС 04:38
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".
Газета.Ru 01:51
Происшествия
В Германии разбился истребитель F-16 ВВС США
В Германии потерпел аварию истребитель F-16. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR.
Труд вчера в 11:23
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Политика
Путин проведет открытую встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой
Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет международный телефонный разговор, примет глав субъектов России и проведет открытую беседу с главой ЦИК Эллой Памфиловой.
Невские Новости 07:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Авто
Nissan отзывает в России 162 тысячи автомобилей
ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России автомобили Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня 04:57
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил у Золотого в Донбассе
RT на русском 06:14