Экономика
ФедералПрессРоссиянам создадут условия для появления второй пенсии
Депутат пояснил, что негосударственные пенсионные фонды должны стать реальным институтом, который позволит гражданам рассчитывать на вторую пенсию. Плюсы есть и для экономики, которая сможет получать инвестиционный ресурс в виде длинных денег, пишут «Известия».
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с чего всё началось
В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.Известия06 октября в 17:01
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Политика
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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отношения между США и Украиной в настоящее время «уставшие», а телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, который оказался причиной скандала, никак не мог повлиять на них.
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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
RT на русском 03:57
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Уткин: очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины
Известный блогер Василий Уткин выразил желание увидеть матч сборных России и Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Чемпионат 03:39
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
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Интерфакс вчера в 03:51
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Армия и оружие
В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии
Вооруженные силы Турции захватили обозначенные цели в ходе новой трансграничной операции "Источник мира" в соседней Сирии.
ТАСС 03:53
Политика
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
RT на русском вчера в 15:20
Здоровье
Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, под сокращение попадут в первую очередь сотрудники старшего возраста, которые были наставниками своих коллег в онкоцентре.
Газета.Ru 04:26
Технологии
Создана операционная система для постапокалипсиса. Она запустится даже на калькуляторе
Постапокалиптическая ОС Разработчик программного обеспечения Вирджил Дупрас (Virgil Dupras) создал операционную систему Collapse OS, способную, по его мнению, пережить апокалипсис (сам Дупрас называет возможное будущее человечества «коллапсом», collapse).
CNews 02:44
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
В сообщении говорится, что на мероприятии Google помимо ожидаемых Pixel 4 и Pixel 4 XL могут состояться анонсы смарт-часов, ноутбука и 5G-смартфона.
3DNews вчера в 10:01
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 03:49
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
RT на русском 02:27
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru вчера в 05:27
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК вчера в 09:47
Культура
Ильдар Абдуллин участвует в новом сезоне шоу «Голос» на первом канале
Гайчанин Ильдар Абдуллин примет участие в новом сезоне шоу "Голос". Ранее Ильдар уже участвовал в шоу вокального конкурса «Новая звезда».
В Гае.ру 03:12
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за исследование тайн Вселенной
Официальная церемония вручения премии пройдет 10 декабря – в день смерти Альфреда Нобеля Нобелевскую премию по физике за 2019 год получат Джеймс Пиблс, Мишель Майор и Дидье Кело за исследование нескольких тайн Вселенной.
АМИТЕЛ 08 октября в 06:48
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Технологии
Банковские карты в РФ начнут выдавать через мессенджеры
Банковские карты в РФ в ближайшее время начнут выдавать через мессенджеры.
Вечерний курьер 03:50
Наука
Южные киты спасаются от косаток, переходя на шепот
Из-за своих размеров взрослые особи не имеют естественных врагов, но охота косаток на детенышей является довольно обычным делом, а защитить свое потомство киту, не имеющему зубов и питающемуся планктоном, довольно сложно.
Популярная механика вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова покинула проект. Об этом сообщил источник, близкий к коллективу.
Пятый канал 01:23
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09