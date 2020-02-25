Экономика

Мой БрянскМой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
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