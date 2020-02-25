Экономика
Мой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
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с чего всё началось
Стоит того Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз "Известиям" предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости "Этажи".Известиявчера в 16:01
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Технологии
США начнут испытания вакцины от коронавируса в апреле
Газета Wall Street Journal со ссылкой на директора NIAID Энтони Фоси сообщает, что клинические испытания вакцины с участием 20-25 здоровых добровольцев планируется начать в конце апреля.
Экономика
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Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Политика
Задержанные Россией украинские рыбаки освобождены вместе с судном
Украинские рыбаки, задержанные сотрудниками ФСБ РФ в Азовском море 15 февраля, уже отпущены, написал в фейсбуке народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.
Политика
Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине
«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Ученые рассказали, что употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта.
Хоккей
«Сибирь» побеждает магнитогорский «Металлург»
Общество
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Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Футбол
Мане обойдётся «Барселоне» в € 260 млн
Утверждается, что в сделке по переходу хавбека Филиппе Коутиньо в каталонский клуб был включён пункт, по которому «Барселона» должна заплатить сумму трансфера игрока дополнительные € 100 млн, если снова захочет приобрести какого-либо футболиста английской команды.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Авто
Форум автобизнеса «ForAuto – 2020» прошел в Москве
20 февраля 2020 года в Москве проходил ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto – 2020», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
Здоровье
В страдающем от дефицита медиков Бийске за год уволились 11 врачей
Объектам здравоохранения наукограда требуется еще 200 специалистов За 2019 год из больниц Бийска уволились 11 врачей, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на слова министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Происшествия
Названы регионы России с наименьшим количеством ДТП в 2019 году
Наука
Появилась возможность выявления ранних признаков рака
Транспорт
Названа стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Тендер на проведение первого этапа строительства автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск — Керчь размещён на сайте госзакупок 21 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Наука
Обнаружено первое животное без митохондрий, которому не нужен кислород
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Гаджеты
Объявлена цена на Honor View 30 Pro для российского рынка
Китайская компания Huawei Technologies озвучила цену на свой смартфон Honor View 30 Pro для российского рынка.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Авто
КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке РФ до 46%
В прошлом году КамАЗ продал 35,5 тыс. новых грузовиков, из которых на российском рынке было реализовано 30,5 тыс. единиц, а на экспорт было отправлено более 5 тыс. В отчётный период грузовики отправляли в Казахстан, Туркменистан, а также Узбекистан.
Общество
Родителей школьников начнут штрафовать за оскорбление учителей
Родителей российских школьников могут начать наказывать за то, что их дети издеваются над учителями.
Политика
Путин предложил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты.
Экономика
Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»
Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
Общество
В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья
Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
Здоровье