Экономика

Мой БрянскМой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
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с чего всё началось

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

Стоит того Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз "Известиям" предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости "Этажи".
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