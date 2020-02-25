Экономика
Мой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
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Объем рефинансирования ипотеки в РФ в 2020 году может вырасти до 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 05:42
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«В случае предоставления права покупки стажа и пенсионных баллов на средства ГПП многие работодатели и работники предпочтут легально сэкономить на НДФЛ и страховых взносах, переведя часть оплаты труда во взносы по гарантированному пенсионному плану»,— говорит он, отмечая, что по этой причине предложенная «мера должна иметь ограничения, чтобы не искажать принцип солидарности поколений».
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Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Барселоной» завершился вничью – 1:1 В составе хозяев отличился Дрис Мертенс.
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