Экономика

Мой БрянскМой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
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с чего всё началось

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.
Известия24 февраля в 16:01

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RT на русскомвчера в 03:48

Аналитики назвали суммарную экономию россиян от рефинансирования ипотеки

Известия24 февраля в 17:56
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