Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.

с чего всё началось

Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.

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