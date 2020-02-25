Экономика
Мой БрянскРоссияне смогут сэкономить на ипотеке
Эксперты рассказали, что россияне смогут сэкономить на ипотеке, пишет газета «Известия». По информации издания, это будет возможно благодаря рефинансированию.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.Известия24 февраля в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Объем рефинансирования ипотеки в РФ в 2020 году может вырасти до 15% - эксперт
Интерфаксвчера в 05:42
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
Стали известны личности пропавших в Черном море подростков
Происшествия
В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот.
Футбол
Воронежский «Факел» и ростовский СКА разыграют 9-е место Кубка ФНЛ
Матч за 9-е место Кубка ФНЛ между "Факелом" и "СКА Ростов-на-Дону", выступающим в группе "Юг" второго дивизиона Профессиональной футбольной лиги, пройдет в кипрском Пафосе в среду, 26 февраля.
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Политика
Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях
Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
Футбол
Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы
Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке убийств в школе в Саратове
Суд арестовал второго подростка, подозреваемого в подготовке массовых убийств в школе в Саратове.
Космос
У Земли появился второй спутник
Земля получила второй естественный спутник.
Общество
SOCAR подтвердила поставку одного танкера нефти Белоруссии
Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.
Шоу-бизнес
Телеведущая Катя Жужа вышла замуж за сына миллионера Артема Маркелова
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» официально зарегистрировала брак с 25-летним сыном миллионера Артемом Маркеловым.
Общество
Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей.
Общество
В Самаре 4 ребенка заразились туберкулезом в школе
Сразу четверо самарских школьников заразились туберкулезом.
Общество
Лишенный титулов британский принц попросил называть его просто Гарри
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
Экономика
Представитель ВТБ выступил против надбавок за системную значимость
Против надбавок для системно значимых финансовых организаций (СЗФО) выступил банк ВТБ, заявил член правления организации Дмитрий Пьянов.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что заседание Комитета министров Совета Европы состоится не в Тбилиси.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OPPO Find X2
Как известно, компания OPPO должна была презентовать новику Find X2 в рамках MWC 2020.
Музыка
На «Евровидение» от России может отправиться Александр Панайотов
Совсем скоро пройдет главный музыкальный конкурс Европы – «Евровидение».
Происшествия
SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Происшествия
Депутат горсовета Евпатории задержан за вымогательство
В январе 2020 года помощница депутата вышла на связь с руководством фирмы, предложив прекратить распространение порочащих сведений — за миллион рублей.
Общество
Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона
В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
Экономика
Пакистан выплатил России советский долг в $93,5 млн
Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.
Футбол
Известный композитор Ханс Циммер создал новый гимн MLS
Известный немецкий композитор, лауреат премии «Оскар» Ханс Циммер представил новый гимн MLS.
Происшествия
В Самаре вынесен приговор бывшему росгвардейцу Сазонову
Гаджеты
Apple запрещает злодеям использовать iPhone в фильмах
Интересным фактом с журналом Vanity Fair поделился режиссер Райан Джонсон. Теперь киношным злодеям запрещено пользоваться на экране iPhone.
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Футбол
Глава «Телеспорта» — о покупке Okko медиаправ на MLS: эта история не интересна
Владелец маркетингового агентства «Телеспорт» Петр Макаренко в беседе с «РБ-Бизнес» поставил под сомнение окупаемость приобретения онлайн-кинотеатром Okko медиаправ на Major League Soccer и Кубок Суперлиги Аргентины.