Стоит того Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз "Известиям" предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости "Этажи".

с чего всё началось

Эксперты составили благоприятный прогноз для всех ипотечников страны - благодаря программе рефинансирования заемщики смогут сэкономить почти три триллиона рублей. А по отдельным кредитам сумма может доходить до 5 миллионов рублей.

Россияне смогут сэкономить на ипотеке почти три триллиона рублей

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