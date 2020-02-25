Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРоссияне смогут сэкономить на ипотеке почти три триллиона рублей

Эксперты составили благоприятный прогноз для всех ипотечников страны - благодаря программе рефинансирования заемщики смогут сэкономить почти три триллиона рублей. А по отдельным кредитам сумма может доходить до 5 миллионов рублей.
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с чего всё началось

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании

Стоит того Россияне, которые взяли ипотеку в 2019 году, благодаря рефинансированию кредитов смогут сэкономить около 891 млрд рублей. Такой прогноз "Известиям" предоставили аналитики федеральной сети агентств недвижимости "Этажи".
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