Экономика
9111.ruРоссияне сэкономят на ипотеке 2,8 трлн рублей
Всего в 2019 году россияне взяли ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей по ставке 10,1% годовых. Основываясь на данных показателях, россияне смогут сэкономить за счет рефинансирования ипотеки 891 млрд рублей.
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Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.Известиявчера в 16:01
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