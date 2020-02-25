Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.

с чего всё началось

Всего в 2019 году россияне взяли ипотечных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей по ставке 10,1% годовых. Основываясь на данных показателях, россияне смогут сэкономить за счет рефинансирования ипотеки 891 млрд рублей.

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