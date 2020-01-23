Общество
Piter.tvРоссияне смогут уйти в оленеводство и котельные вместо армии
Более трех тысяч россиян в 2020 году смогут заменить службу в армии альтернативной гражданской службой, сообщил Минтруд. Занятие по душе граждане могут найти в перечне из 122 видов работ и профессий, на них требуется около 3,4 тысяч человек.
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с чего всё началось
«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба Минтруда.Коммерсантъ08:53
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Минтруд предложил обновить список работ для прохождения альтернативной службы
Парламентская газетавчера в 05:06
Обновлен список профессий для альтернативной службы: можно стать курьером и гидрогеологом
Московский Комсомолецвчера в 10:01
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