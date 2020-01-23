с чего всё началось

Более трех тысяч россиян в 2020 году смогут заменить службу в армии альтернативной гражданской службой, сообщил Минтруд. Занятие по душе граждане могут найти в перечне из 122 видов работ и профессий, на них требуется около 3,4 тысяч человек.

Россияне смогут уйти в оленеводство и котельные вместо армии

Политика Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.

Политика СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.

Футбол Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи» Во вторник "Сочи" на своем официальном сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца нынешнего сезона, однако позднее форвард вышел в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче против катарского "Аль-Увайнаха" на тренировочном сборе в Дохе.

Политика Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным Введение прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным является важным, поскольку это дает возможность завершить конфликт в Донбассе и продолжить обмен удерживаемых лиц.

Общество Ежедневный гороскоп на 22 января для всех знаков зодиака Первая половина дня сложится удачно, особенно для тех, кто привык импровизировать и принимать решения на ходу: умение быстро ориентироваться в ситуации будет кстати.

Политика Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.

Экономика Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.

Здоровье Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса Блюда из сырого мяса и рыбы могут представлять большую опасность для человека из-за высокой вероятности наличия в них личинок паразитических червей гельминтов, рассказала 25 января в интервью радио Sputnik паразитолог Елена Чернышева.

Авто Новый Toyota Harrier получит название Venza Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.

Общество Экс-глава РКК «Энергия» станет исполнительным директором компании Ранее сообщалось, что руководившему РКК "Энергия" в 2018-2019 годах Романову, пониженному в прошлом году до первого замгендиректора корпорации, в связи с сокращением текущей должности предложено занять еще более низкую должность - первого заместителя генерального конструктора по испытаниям космических аппаратов и разгонных блоков.