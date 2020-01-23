Общество

Piter.tvPiter.tvРоссияне смогут уйти в оленеводство и котельные вместо армии

Более трех тысяч россиян в 2020 году смогут заменить службу в армии альтернативной гражданской службой, сообщил Минтруд. Занятие по душе граждане могут найти в перечне из 122 видов работ и профессий, на них требуется около 3,4 тысяч человек.
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«Перечни сформированы на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти, предоставивших сведения по свободным рабочим местам и вакантным должностям»,— сообщает пресс-служба
 Минтруда.
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