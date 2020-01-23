с чего всё началось

Более трех тысяч россиян в 2020 году смогут заменить службу в армии альтернативной гражданской службой, сообщил Минтруд. Занятие по душе граждане могут найти в перечне из 122 видов работ и профессий, на них требуется около 3,4 тысяч человек.

Россияне смогут уйти в оленеводство и котельные вместо армии

Кино «Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст» В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".

Политика Кипр блокирует введение новых санкций ЕС против России, сообщает СМИ Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких официальных лиц РФ в Крыму, сообщили три дипломатических источника из ЕС агентству Рейтер.

Общество Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.

Происшествия В Москве задержаны заподозренные в связях с Дедом Хасаном банкиры В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Александр Кутюков, которых связывают с бизнесменом — преемником криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан).

Футбол Кокорин согласился перейти в «Сочи» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в «Сочи» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Общество Первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X отложен Испытательный полет нового лайнера Boeing 777X отложен в пятницу из-за погодных условий. Об этом сообщила на своем сайте корпорация Boeing.

Здоровье Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции Во Франции медики официально подтвердили два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Хоккей Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.

Общество «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям Строящийся российский газопровод «Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки введенным в конце 2019 года санкциям США, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные сервиса MarineTraffic.

Гаджеты WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.

Авто Известный режиссёр представит Cadillac Escalade в Голливуде Премьера пятого поколения модели Cadillac Escalade состоится четвёртого февраля в Голливуде, а представит гиганта американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли, обладатель «Оскара», двух премий «Эмми», двух «Пибоди» и гран-при Каннского кинофестиваля.