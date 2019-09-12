Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваОрешкин поддержал новую систему пенсионных накоплений

Документ предполагает исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантию сохранности сбережений со стороны государства, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для россиян.
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Максим Орешкин
Сейчас министерство финансов предложило новый механизм — гарантированный пенсионный продукт, долгосрочные сбережения. Это абсолютно правильный шаг и правильная идея.
— Максим Орешкин, российский политикГоворит Москва вчера в 09:46

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