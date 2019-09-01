С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

с чего всё началось

Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Политика Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны Министр обороны России Сергей Шойгу торжественно открыл в понедельник, 2 сентября, в Санкт-Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер» Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого "Шальке" в "Шахтер", сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

Происшествия В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле Тридцать четыре человека погибли в результате возгорания на корабле у берегов Калифорнии, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.

Шоу-бизнес Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.

Происшествия В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Общество Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» Ранее из-за приближения урагана «Дориан» эвакуация была объявлена в штатах Южная Каролина и Джорджия.

Политика Гончарук пообещал рост украинской экономики в 40% Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским пообещал, что украинская экономика за пять лет вырастит на 40%.

Происшествия В Ярославле семь человек пострадали в ДТП с тремя маршрутками Семь человек пострадали при столкновении трех маршруток в Ярославле вечером в понедельник, сообщило УМВД по региону.

Футбол Кейлор Навас перешел в «ПСЖ», «Реал» арендовал Ареоля Ранее сообщалось, что Навас заработает в «ПСЖ» 18 млн евро за три года, а «Реал» получит 15 млн и арендует вратаря французов Альфонса Ареоля на сезон.

Происшествия Прокуратура просит 6 лет тюрьмы для блогера за угрозы детям силовиков Обвинение попросило Пресненский суд Москвы назначить наказание в виде шести лет лишения свободы блогеру Владиславу Синице по обвинению в призывах к совершению насилия в отношении детей сотрудников полиции и Росгвардии.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде В Зеленограде ученик 7 класса покончил с собой перед началом торжественной линейки в школе, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Шоу-бизнес Поклонская подтвердила развод с мужем Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.

Политика Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал начальницу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами.

Экономика В России опровергли подорожание авиабилетов 2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.

Футбол «Зенит» объявил о покупке Караваева Санкт-петербургский «Зенит» приобрёл защитника голландского «Витесса» и сборной России Вячеслава Караваева.

Экономика Правительство отказалось от Красноярского экономического форума Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко предложил в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, сообщил РБК со ссылкой на источник в правительстве.

Политика Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине.

Шоу-бизнес Супруга Андрея Григорьева-Апполонова прокомментировала развод Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова подтвердила слухи о разводе.

Происшествия В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.