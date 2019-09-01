Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.
Российская газетавчера в 00:46

Подробнее о событии

Россиянам подарят захваченные ими дачные участки

News.ru10:00

Россияне смогут узаконить самовольно занятые земли

ФАНвчера в 02:38

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Вести.Ru05:20

Дачникам позволят оформить в собственность самовольно занятую землю

РБК04:57

Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность

Российская газетавчера в 11:09

Россиянам подарят незаконно присвоенные дачные участки

Lenta.ru08:02

С сентября россиянам разрешат «присвоить» бесхозные земли

IrkutskMediaвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 10:21, Вашингтон
Экономика

AliExpress сделает пакетное предложение

В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество

Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику

Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Общество

В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами

Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Футбол

Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»

Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».
Чемпионат 09:46
Происшествия

В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона

В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Происшествия

Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение

Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Авто

SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton

Компания SsangYong сообщила о выходе на корейский рынок "посвежевшего" рамного внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports.
Новые автомобили 06:23
Политика

Первый президент Крыма впал в кому после инсульта

Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия 10:03
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

Вейкбордер погиб под катером в Москве-реке

В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
Общество

Суд отказался лишить родительских прав супругов Проказовых

ТАСС 09:08
Политика

Зеленский подготовил «громкую историю» о партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Экономика

Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%

В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Вести.Ru вчера в 13:39
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

РИА Новости 07:00
Культура

Жена опровергла госпитализацию Розенбаума

Вести.Ru 07:52
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Игры

В Gears 5 начало сражений будут инициировать игроки

Gmbox.ru 03:51
Футбол

Спартак — Зенит 0:1

"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Происшествия

Пассажиров авиарейса Берлин — Лаппеенранта высадили в Хельсинки

Самолет ирландского лоукостера Ryanair, совершавший рейс из Берлина в Лаппеенранту, неожиданно для пассажиров приземлился в аэропорту Хельсинки.
РЕН ТВ 09:23
Политика

В Госдуме объяснили требования Польши о репарации

Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика

Мэр Златоуста уходит в отставку по требованию челябинского губернатора

URA.Ru 07:48
Футбол

Черчесов: женщин тренировать бы не стал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смог бы тренировать женщин, а также ответил на вопрос, что необходимо, чтобы команда добивалась хороших результатов.
Чемпионат 06:04
Происшествия

Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности

Владимир Путин во время посещения пострадавшего от паводка Тулуна подверг критике власти Иркутской области и местных чиновников, а главу города Нижнеудинска Александра Путова обвинил в некомпетентности.
РБК 08:45
Армия и оружие

В МИД РФ обеспокоены «противоречивыми» действиями США в Идлибе

В МИД обратили внимание на то, что буквально накануне операции США в Идлибе глава госдепартамента Майк Помпео по итогам переговоров со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявлял о необходимости «немедленного восстановления режима прекращения огня».
REGNUM 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное