С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

с чего всё началось

Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".

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