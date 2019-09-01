Общество
Вести.RuРоссияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.Российская газетавчера в 00:46
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Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность
Российская газетавчера в 11:09
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Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
В AliExpress рассчитывают, что нововведение позволит сократить сроки доставки в два раза, особенно в средние и малые города, где они достигают 30 дней и более, а также существенно нарастить средний чек заказа, который сейчас составляет примерно $9 (около 601 руб.).
Коммерсантъ вчера в 19:12
Общество
Путин осмотрел школу в Тулуне и поправил галстук ученику
Президент РФ Владимир Путин посетил школу №6 в пострадавшем от летних паводков городе Тулун Иркутской области, поговорил с поварами, поправил галстук ученику и послушал песню "На горе стоял казак".
РИА Новости 06:48
Общество
В Краснодаре открылась новая школа с 24 первыми классами
Администрации новой школы по улице имени Героя Аверкиева в густонаселенном Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пришлось провести четыре торжественные линейки в честь Дня знаний из-за того, что в учебном заведении сформировали рекордное количество для города первых классов, сообщил журналистам в пресс-службе администрации города.
ТАСС 07:02
Футбол
Капитан «Сочи» перешёл в «Ротор»
Капитан «Сочи» Евгений Песегов покидает команду. Полузащитник продолжит карьеру в волгоградском «Роторе».
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В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
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Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
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Авто
SsangYong обновил рамный внедорожник Rexton
Компания SsangYong сообщила о выходе на корейский рынок "посвежевшего" рамного внедорожника Rexton и пикапа Rexton Sports.
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Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
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Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
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В подмосковном Красногорске мужчина упал с вейкборда в Москву-реку, и на него на скорости наехал катер. Он погиб до прибытия скорой помощи.
Интерфакс 07:52
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли во время пожара на круизном корабле у побережья Калифорнии, сообщает FoxNews со ссылкой на представителей пожарной охраны округа Вентура.
Вести.Ru 09:16
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" о партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", возглавляемой Виктором Медведчуком.
Деловое.ТВ вчера в 02:51
Экономика
Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100%
В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора: товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.
РБК вчера в 20:32
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
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В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
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Жена опровергла госпитализацию Розенбаума
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В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
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В Gears 5 начало сражений будут инициировать игроки
Gmbox.ru 03:51
Футбол
Спартак — Зенит 0:1
"Зенит" выиграл со счетом 1:0 и уходит на большой двухнедельный перерыв в ранге одного из трех лидеров Премьер-Лиги с 17 очками.
Комсомольская правда вчера в 13:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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РЕН ТВ 09:23
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
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Футбол
Черчесов: женщин тренировать бы не стал
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что не смог бы тренировать женщин, а также ответил на вопрос, что необходимо, чтобы команда добивалась хороших результатов.
Чемпионат 06:04
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Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности
Владимир Путин во время посещения пострадавшего от паводка Тулуна подверг критике власти Иркутской области и местных чиновников, а главу города Нижнеудинска Александра Путова обвинил в некомпетентности.
РБК 08:45
Армия и оружие
В МИД РФ обеспокоены «противоречивыми» действиями США в Идлибе
В МИД обратили внимание на то, что буквально накануне операции США в Идлибе глава госдепартамента Майк Помпео по итогам переговоров со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявлял о необходимости «немедленного восстановления режима прекращения огня».
REGNUM 08:18