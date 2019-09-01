Общество
Вести.RuРоссияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Узаконить можно участки, которые находятся в использовании более 15 лет. Оформить их в собственность можно при проведении комплексных кадастровых работ, пишет "Российская газета".
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с чего всё началось
С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.Российская газетавчера в 00:46
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Самовольно занятую землю можно будет частично оформить в собственность
Российская газетавчера в 11:09
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:53, Вашингтон
Общество
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Информационная акция «День памяти Беслана» пройдет 3 сентября 2019 года на Комсомольской площади Хабаровска, сообщает «Открытый город» со ссылкой на организатор мероприятия.
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Армия и оружие
Зеленский уволил экс-главу Генштаба ВСУ с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Генштаба ВС страны Виктора Муженко с военной службы в запас, соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства в понедельник.
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Спорт
Двух китайских легкоатлеток заподозрили в том, что они мужчины
Двух китайских легкоатлеток, ставших призёрами женской эстафеты 4х400 м на национальных соревнованиях, из-за внешности заподозрили в том, что они — мужчины.
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Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле в Калифорнии
Не менее 34 человек погибли в результате пожара на корабле близ острова Санта-Круз в Калифорнии.
BFM.ru 09:14
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Политика
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Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
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Авто
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РБК 07:52
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World 06:41
Политика
Кремль обсудит новую систему выборов в Думу при низких результатах ЕР
Результаты выборов в заксобрания и городские думы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, станут для Кремля главным критерием при обсуждении вариантов возможной парламентской реформы.
РБК 06:22
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю техосмотра.
Газета.Ru 07:25
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Политика
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.
РИА Новости 06:11
Футбол
Черчесов вызвал к себе поругавшихся Оздоева и Джикию
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов провел беседу с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым и защитником «Спартака» Георгием Джикией.
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«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости вчера в 07:35
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Кино
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Британский писатель, сценарист популярного научно-фантастического сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
REGNUM 11:33
Политика
Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском 10:53
Баскетбол
Сборная России одержала вторую победу подряд на ЧМ по баскетболу
Сборная России обыграла Южную Корею в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года.
РБК 10:30
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Политика
Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК
Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Подмосковье родители год не замечали шуруп в носу пятилетней дочери
Пятилетняя девочка из подмосковного Клина год проходила с шурупом в носу - и никто этого не замечал.
Российская газета 05:54
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости вчера в 10:19