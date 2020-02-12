Экономика
Smolnarod.ruРоссияне смогут выйти на пенсию раньше
Депутаты готовят к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий участникам НПО получать выплаты раньше. Жителям России дадут возможность начать получать пенсию на пять лет раньше с условием, что их пенсионные накопления были в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), пишут «Известия».
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с чего всё началось
В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.Известия11 февраля в 16:01
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Происшествия
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В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175
Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
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Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Общество
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Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
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Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена
За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Общество
Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
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За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.