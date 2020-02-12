В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.

с чего всё началось

Депутаты готовят к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий участникам НПО получать выплаты раньше. Жителям России дадут возможность начать получать пенсию на пять лет раньше с условием, что их пенсионные накопления были в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), пишут «Известия».

Россияне смогут выйти на пенсию раньше

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