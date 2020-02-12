Экономика

Smolnarod.ruSmolnarod.ruРоссияне смогут выйти на пенсию раньше

Депутаты готовят к принятию во втором чтении законопроект, позволяющий участникам НПО получать выплаты раньше. Жителям России дадут возможность начать получать пенсию на пять лет раньше с условием, что их пенсионные накопления были в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), пишут «Известия».
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В среду на заседании комитет ГД по финрынкам будет рекомендовать к принятию во втором чтении законопроект, который позволит получать негосударственную пенсию женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60.
Известия11 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Пенсионный возраст готовятся снизить. Как это отразится на выплатах

Life.ruвчера в 04:45

Россияне смогут выйти на пенсию на 5 лет раньше

Московский Комсомолецвчера в 03:20

Россиянам предоставят возможность получать пенсию на пять лет раньше

URA.Ru11 февраля в 18:46

Для россиян решили снизить возраст получения пенсий

ФедералПресс11 февраля в 21:37

Россияне смогут получать пенсию на пять лет раньше

News.ru11 февраля в 19:26

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

REGNUM11 февраля в 21:52

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

Известия11 февраля в 16:01
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Происшествия

Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка

12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
МонаВиста вчера в 07:04
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Известия вчера в 11:13
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Футбол

Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин проведёт весеннюю часть сезона в «Сочи».
REGNUM 02:35
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Экономика

Мишустин рассказал о будущем технологий Сбербанка

По словам главы Сбербанка, дивидендная доходность банка позволяет говорить о том, что ФНБ получит значительно больший доход от акций, чем от любых других инвестиций.
Известия вчера в 08:06
Футбол

«Ливерпуль» ведет переговоры с «Боруссией» о покупке Санчо

«Ливерпуль» готов приобрести 19-летнего Джейдона Санчо, за которого дортмундцы хотят 100 миллионов фунтов стерлингов.
ODDS.ru 00:50
Происшествия

Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
РИА Новости 02:59
Общество

Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов в Минске кассирша призвала его общаться не на белорусском языке, а на русском, а в случае отказа пригрозила вызвать охрану.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 11 февраля в 20:11
Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Общество

Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
Известия 11 февраля в 20:23
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Культура

Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Мойка78 вчера в 13:29
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
RT на русском 03:27
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Интерфакс 01:17
Общество

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Известия вчера в 14:43
Гаджеты

Новинка смартфона Oppo A31 полностью рассекречена

За производительность девайса отвечает мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P35 с 4-6 гигабайтами оперативной памяти в разных комплектациях.
Rusargument 02:08
Политика

Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию

Вести.Ru вчера в 10:40
Общество

Комитет ГД поддержал поправки о расширении программы маткапитала

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг поддержал поправки о расширении программы материнского капитала, проект будет рекомендован к рассмотрению Госдумой во втором чтении 19 февраля.
РИА Новости 02:41
Здоровье

В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом

За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Российская газета 03:28
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Интерфакс 03:30
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