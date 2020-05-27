Жители РФ четвертый месяц подряд снимают валюту с банковских депозитов, говорится в материалах ЦБ РФ. К 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте сократился на 1,2% (1,1 млрд долларов) по сравнению с началом апреля.

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 2,1K

Здоровье Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19 По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet. 49

Политика Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.

Происшествия Вахтовики пытались сбежать из обсерватора в Казани Полицейские в Казани задержали восьмерых вахтовиков из Омской и Тюменской областей, а также Башкирии, пытавшихся сбежать из обсерватора в казанском санатории «Ливадия». 30

Здоровье В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений. 431

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 394

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 658

Общество В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней. 34

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 52

Шоу-бизнес Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь. 12

Общество Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.

Происшествия В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19 Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались. 1

Политика Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова. 272

Политика Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений. 219

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова. 689

Наука Названа странная особенность коронавируса Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail. 86

Общество Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО. 21

Технологии Вышло крупное обновление для Windows 10 Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge. 83