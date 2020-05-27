Финансы
Аргументы и ФактыРоссияне снимают валюту с банковских счетов четвертый месяц подряд
Жители РФ четвертый месяц подряд снимают валюту с банковских депозитов, говорится в материалах ЦБ РФ. К 1 мая объем вкладов физлиц в иностранной валюте сократился на 1,2% (1,1 млрд долларов) по сравнению с началом апреля.
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Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
По словам профессора, на сегодняшний день уже около 10 лабораторий в мире перешли к этапу исследований на людях, и наибольший интерес вызвали результаты китайских ученых, опубликованные несколько дней назад авторитетным медицинским журналом Lancet.
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
В Тынде врач-педиатр с коронавирусом принимала пациентов
ИА Порт Амур вчера в 20:51
Политика
Китай отказался обсуждать ситуацию вокруг Гонконга
Китай отказался обсуждать в Совете Безопасности ООН ситуацию вокруг Гонконга, передает РИА "Новости" со ссылкой на постпредства Соединенных Штатов при организации.
Газета.Ru вчера в 22:49
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
Ранее стало известно, что 20 мая Игнатьев подал иск в Верховный суд на президента Владимира Путина, в котором он оспаривает свое увольнение.
Суть событий вчера в 12:37
Происшествия
Вахтовики пытались сбежать из обсерватора в Казани
Полицейские в Казани задержали восьмерых вахтовиков из Омской и Тюменской областей, а также Башкирии, пытавшихся сбежать из обсерватора в казанском санатории «Ливадия».
Коммерсантъ Казань вчера в 16:51
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Происшествия
В Астрахани под мостом застрял грузопассажирский паром
ТАСС вчера в 17:04
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 26 мая в 03:26
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:33
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия вчера в 05:56
Политика
День парада Победы в России могут сделать выходным
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным
В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru вчера в 05:23
Общество
Норвежская семья нашла под полом своей спальни могилу викингов
В ходе ремонта супруги частично сняли слой песка и камней под половицами и увидели небольшой круглый предмет, который они поначалу приняли за колесо от старой игрушки.
Газета Культура вчера в 12:54
Происшествия
В Приамурье зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Минздрав Приамурья ранее сообщал о пяти умерших пациентах, у которых был положительный тест на COVID-19, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания и в статистике по коронавирусу они не учитывались.
РИА Новости 00:05
Политика
Коммунист-блогер поборется за пост губернатора Кубани
Члены Бюро, обсудив общественно-политическую ситуацию и различные аспекты избирательного процесса в регионе, пришли к выводу: кандидатом на должность главы администрации края следует выдвинуть секретаря краевого Комитета КПРФ Александра Сафронова.
KrasnodarMedia вчера в 04:42
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru вчера в 03:25
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня
Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО.
Муксун.fm вчера в 14:40
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru 26 мая в 23:05
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Армия и оружие
The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию
В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
Недвижимость.RU вчера в 06:01
Общество
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы
Минобрнауки обозначило сроки подачи документов на поступление в вузы.
Piter.tv вчера в 03:48