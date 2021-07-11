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Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

Доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге, что говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента, полагают аналитики.В источнике

С чего всё началось

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 года, в том же периоде прошлого года их доля составляла 66%, 2019 года - 32%.
ТАСС20:01

Подробнее о событии

Россияне стали меньше тратить на онлайн-покупки по карте

Российская газета00:35

Россияне стали реже расплачиваться в интернете с помощью банковских карт, передает агентство ТАСС

Эхо Москвы23:37

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

ТАСС20:01

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

Коммерсантъ22:52

Россияне сократили долю интернет-покупок по банковским картам до 40%

ФАН21:15

Россияне стали меньше тратить на онлайн-покупки по картам

Телеканал 360°21:10

Россияне снизили долю онлайн-покупок по картам до 40%

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