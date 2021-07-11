Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%
Доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге, что говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента, полагают аналитики.В источнике
С чего всё началось
Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%
Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 года, в том же периоде прошлого года их доля составляла 66%, 2019 года - 32%.
ТАСС20:01