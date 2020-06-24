На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.

с чего всё началось

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. Как свидетельствуют данные Банка России, всего в прошлом месяце россияне внесли на депозиты около $721 млн.

Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 16

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 41

Политика На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 47

Политика У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства. 11

Общество Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.

Общество Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners. 18

Армия и оружие Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.

Общество В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. 28

Политика Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона, досрочные выборы состоятся 13 сентября.

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. 285

Экономика Эксперты оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-бизнеса Евгений Ковнир напомнил «Ридусу», что российская IT-отрасль в прошлом десятилетии демонстрировала высокие темпы роста, и выразил уверенность, что предложенные президентом меры позволят ей еще более ускориться. 1