Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. Как свидетельствуют данные Банка России, всего в прошлом месяце россияне внесли на депозиты около $721 млн.
Читать в источнике
Комментировать685
с чего всё началось

Россияне начали возвращать валюту в банки

На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
РБК00:00

Подробнее о событии

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru01:46

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

RT на русском04:53

Россияне стали возвращать валюту в банки

РИА Новости03:47

Россияне начали возвращать валюту в банки

Московский Комсомолец03:37

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Вести.Ru05:21

Россияне начали возвращать валюту в банки

Эхо Москвы01:36

Россияне начали возвращать валюту в банки

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия

Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали

Российская газета 21 июня в 11:59
2,3K
Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
5,6K
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,1K
Политика

Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Профиль 22 июня в 06:57
600
Политика

Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом

RuNews24.ru 04:33
1
Политика

В Москве завершился парад Победы

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
16
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
41
Политика

Лидер демонстрантов в Сиэтле назвал цели протеста

Известия вчера в 22:01
17
Политика

На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском 22 июня в 09:50
47
Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
11
Авто

В сети показали изображения новой Lada Granta

По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
85
Общество

Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
26
Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 22:50
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
18
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
394
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
18
Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
1
Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
401
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Космос

Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет

Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb вчера в 16:34
2
Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
28
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
653
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,5K
Шоу-бизнес

Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым

RuNews24.ru вчера в 06:00
283
Политика

Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона, досрочные выборы состоятся 13 сентября.
ТАСС 02:57
Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
285
Экономика

Эксперты оценили предложенные Путиным меры поддержки IT-бизнеса

Евгений Ковнир напомнил «Ридусу», что российская IT-отрасль в прошлом десятилетии демонстрировала высокие темпы роста, и выразил уверенность, что предложенные президентом меры позволят ей еще более ускориться.
Ридус 03:21
1
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM вчера в 14:50
1,5K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное