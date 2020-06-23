Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. руб. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.
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Дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться россияне, в которых растёт около 28 миллионов детей, сообщает ИА Amurmedia со ссылкой на сайт
 Кремля.
AmurMedia.ru01:15

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