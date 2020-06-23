с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. руб. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

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Армия и оружие Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны. 2

Авто Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года. 6

Общество В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале. 5

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 961

Авто Автомобили Lada дорожают в 2 раза быстрее иномарок За последние полтора года корейские Kia Rio и Hyundai Solaris получили прибавку в ценах в 2 раза меньше, чем российские Lada Vesta. 7

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Армия и оружие Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.

Политика Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона, досрочные выборы состоятся 13 сентября.

Общество О стратегии, о распределении сил и средств, о перспективах развития города Всего за пару лет «Кванториум», «Притяжение» и «Перспектива» вывели внешкольное образование в нашем городе на качественно новый уровень – и это значит, что наша ставка на сохранение этих объектов именно как центров детского развития сработала.