Общество

URA.RuURA.RuПутин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет

Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам. «Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — сказал глава государства.
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Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Газета.Ruвчера в 12:16

Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс

РБКвчера в 11:13

Путин: в июле россияне получат еще по 10 тысяч на каждого ребенка

Аргументы и Фактывчера в 10:41

Путин продлил выплаты детских пособий для россиян

Lenta.ruвчера в 10:32

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Коммерсантъвчера в 10:32

Путин разъяснил механизм получения еще 10000 пособия на детей

Московский Комсомолецвчера в 11:45

В июле россиянам выплатят еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет

Вести.Ruвчера в 10:39
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Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Evo-rus.com вчера в 03:45
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

OAnews вчера в 07:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Общество

Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии

"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 22 июня в 10:58
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
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Общество

Роскачество обнаружило антибиотик и хлор в курином филе

В курице нашли хлор, но это не имеет ничего общего с советской обработкой хлором, когда тушки на производстве макали в "хлорную баню" Сотрудники Роскачества проверили марки куриного филе, представленные в российских супермаркетах, сообщает RT.
Толк вчера в 08:05
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело вчера в 10:51
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Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском вчера в 12:59
5
Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Происшествия

В Мексике число погибших при землетрясении возросло до шести человек

Во вторник на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако.
РИА Новости вчера в 23:26
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Политика

Парад в честь 75-летия Великой Победы состоится сегодня

Первый областной вчера в 23:55
Общество

Россиян предупредили об опасности загорания на газонах в парках

Людей подстерегают две опасности — клещи и химикаты, которыми газоны обрабатывают от насекомых.
Телеканал 360° 00:11
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
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Политика

Трамп предложил назвать коронавирус «Кунг-флю»

Президент назвал несколько имен, среди которых были «китайский вирус», «Ухань», а также «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
РБК вчера в 23:21
8
Технологии

В Даркнете появилась база с миллионами данных пользователей Telegram

Появилось сообщение о выкладывании на одном из форумов Даркнета базы с несколькими миллионами пользователей мессенджера Telegram.
АБН вчера в 17:45
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Культура

Оперный театр в Барселоне выступил с концертом для растений

Комсомольская правда вчера в 21:13
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Экономика

Россияне начали возвращать валюту в банки

В 2020 году россияне начали сокращать валютные сбережения в банках.
РБК 00:00
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Игры

Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

Чемпионат вчера в 17:34
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
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Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
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Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия вчера в 08:20
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Экономика

К Набиуллиной в Госдуме возникли вопросы по поводу Японии

В комитете Госдумы по экономической политике вызвало удивление отсутствие каких-либо пояснений от команды Эльвиры Набиуллиной по поводу вложений $73 миллиардов в сомнительные активы.
LentaChel.ru 22 июня в 23:52
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Армия и оружие

СМИ: Египет консультируется с Европой о недопущении вторжения Турции в Сирт

Каир, 23 июня 2020, 23:10 — REGNUM Правительство Египта проводит консультации с представителями стран Европы для недопущения любого турецкого вторжения в стратегически важный ливийский город Сирт, сообщает 23 июня телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники.
REGNUM вчера в 16:10
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Как работают Яндекс.Новости?
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