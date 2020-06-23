Семьям с детьми до 16 лет еще раз заплатят по 10 тысяч рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам. «Предлагаю в июле еще раз выплатить по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет», — сказал глава государства.

Путин продлил выплаты по 10 тысяч рублей детям до 16 лет

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