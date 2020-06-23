Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. руб. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.
Читать в источнике
Комментировать4,5K

Подробнее о событии

Продление мер поддержки в РФ, открытие фитнеса в Москве. Главное о коронавирусе за 23 июня

ТАСС12:00

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

РИА Новости13:19

Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет

Коммерсантъ10:32

Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей

Губерния-3310:43

В июле россиянам выплатят еще одно пособие на каждого ребенка до 16 лет

Вести.Ru10:39

Дети в России получат еще по 10 тысяч рублей

Ёлдаш10:32

Россияне еще раз получат детские выплаты в ₽10 тыс

РБК11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,5K
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
9
Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Газета.Ru 05:06
694
Политика

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
127
Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Бабкина сменила имидж

Народная артистка России Надежда Бабкина, недавно переболевшая новой коронавирусной инфекцией, кардинально сменила имидж.
News.ru вчера в 16:43
76
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 09:16
Футбол

«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн

Чемпионат 11:21
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
67
Политика

Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса

Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
37
Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
281
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Отставание часов президента России Владимира Путина во время обращения к гражданам объясняется тем, что выступление шло в записи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 14:50
443
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,7K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,9K
Общество

В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

РИА Новости 12:30
15
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
9
Политика

Саакашвили предрек Украине голод из-за экономического кризиса

Украина стоит на пороге масштабной экономической катастрофы с угрозой голода.
Известия 14:11
2
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
455
Политика

Путин: Новые положения Конституции повысят требования к качеству жизни

После вступления в силу поправок в Конституцию требования к эффективности социальной и экономической политики государства вырастут, заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам России.
Российская газета 11:11
215
Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru 14:53
13
Общество

Ургант иронично отреагировал на идею переименовать эскимо в США

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала иронично прокомментировал намерение американской компании переименовать эскимо, предложив «новое название» для мороженого.
ФАН вчера в 22:59
26
Происшествия

Адвокат: Ефремов пообещал больше никогда не пить и не садиться за руль

Life.ru 14:58
10
Общество

Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло

Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
142
Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
Live24 09:08
613
Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым

Известный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что смертельному ДТП при участии Михаила Ефремова предшествовали загадочные совпадения, словно предвещавшие трагедию.
iReactor 04:02
154
Шоу-бизнес

Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

Мария Лопатова, экс-жена певца Андрея Григорьева-Апполонова, сделала фото в обнаженном виде.
Дни24 вчера в 06:58
37
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку над провинциями Сувейда и Дейр-эз-Зор

«ПВО отражают вражеские атаки в небе над Тель-Сохон в провинции Сувейда и Кабажеи в Дейр-эз-Зор», — пишет агентство.
Известия 15:10
35
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 15:05
2
Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
4,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное