Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет. Как и прежде, размер единоразовой выплаты составит 10 тыс. руб. По словам главы государства, эта мера затронет 28 млн детей.

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

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