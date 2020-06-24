Финансы
Газета.RuРоссияне снова понесли валюту в банки
Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ. Это свидетельствует о том, что вкладчики стали меньше беспокоиться по поводу пандемии и слухов об изъятии вкладов государством.
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Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Авто
Нововведения ждут российских водителей с 1 июля
С 1 июля изменяться правила выдачи медицинских справок.
32CARS.ru 21 июня в 23:49
Общество
В Екатеринбурге состоялся торжественный салют в честь 75-летия Победы
Торжественный салют, приуроченный к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в Екатеринбурге, 24 июня сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 16:20
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Актер Иван Охлобыстин в беседе со StarHit рассказал о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 21:45
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 14:49
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия 21:57
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
США перебазируют в Польшу не одну, а две тысячи военнослужащих, сообщает издание Gazeta Prawna.
РИА Новости вчера в 02:06
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о компенсации расходов бюджета на поддержку IT
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку IT-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК 21:37
Общество
Врач назвал самую опасную летнюю обувь
Специалист отмечает, что наибольшую опасность для ног летом с этой точки зрения представляют сланцы.
РИА Новости 20:14
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Афиша Daily 05:13
Общество
В Республике Алтай заболели коронавирусом еще 30 человек
29 человек заболели новой инфекцией в Кош-Агачском районе. Также выявлено заражение COVID-19 у жительницы Майминского района.
RuNews24.ru 22 июня в 02:20
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Общество
Макаревич заявил, что парад Победы ему не нужен
Макаревич заявил, что ему лично парад не нужен, а удовольствие от его проведения он получал в детстве в восьмилетнем возрасте, пишет телеканал "Царьград".
Народные новости 06:56
Происшествия
Два уголовных дела возбуждено в Кузбассе из-за вспышек коронавируса
На основании проверок прокуратуры в Кузбассе возбуждено два уголовных дела из-за вспышек коронавируса.
Комсомольская правда - Кемерово 22:10
Политика
Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.
RT на русском 12:16
Политика
Украина потребовала от России плату за базирование флота в Крыму
Украина хочет получать от России арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота.
BFM.ru 13:08
Происшествия
Мальчик в Магадане упал со скалы из-за красивой фотографии
Спасатели Магадана 24 июня около 16:22 выехали в район зоны отдыха «Горняк» по сообщению о ребёнке, упавшем со скалы, – сообщает Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд.
Московский Комсомолец Колыма 21:54
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
По требованию ФСБ в последний момент солдат-срочник военной части номер 61899 Никита Игоревич Е. был переведен в резерв.
Lenta.ru 13:44
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Армия и оружие
«Детские болезни» у «Арматы» прошли, сообщил разработчик
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.
РИА Новости 21:55
Спорт
WP: США могут лишить WADA финансирования при отказе от реформ
Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с требованием к Конгрессу изучить отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) в случае, если организация не примет меры по своему реформированию.
Инфорос 08:24
Политика
Путин оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади, который состоялся в среду, 24 июня.
Известия 05:09
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 20:17