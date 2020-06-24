с чего всё началось

Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ. Это свидетельствует о том, что вкладчики стали меньше беспокоиться по поводу пандемии и слухов об изъятии вкладов государством.

Россияне снова понесли валюту в банки

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