Финансы

Газета.RuГазета.RuРоссияне снова понесли валюту в банки

Россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках. В мае на депозиты было внесено в общей сложности $721 млн, следует из данных ЦБ. Это свидетельствует о том, что вкладчики стали меньше беспокоиться по поводу пандемии и слухов об изъятии вкладов государством.
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с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
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