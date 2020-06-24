Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют

РБК06:59

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новостивчера в 03:47

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАССвчера в 05:35

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвывчера в 06:03

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

RT на русскомвчера в 04:53

«Люди вытаскивают деньги из кубышки». Россияне понесли валюту в банки

BFM.ruвчера в 13:08

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ruвчера в 01:46
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Авто

Рассекречивать новый минивэн Kia Carnival начали

Тарантас Ньюс вчера в 02:40
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Авто

Появились фото люксовой версии обновленной Lada Largus

В социальных сетях появилась фотография тестового прототипа обновленного LADA Largus в топовой комплектации Luxe.
Автоновости дня 02:02
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Политика

Аксёнов сравнил реакцию Украины на парады в Крыму с рефлексом у собак

Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил реакцию МИД Украины на проведенные в честь 75-летия Победы парады в Крыму с рефлексом у собак.
ИА Крыминформ 08:46
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Суд раскрыл прозвище Илона Маска, данное ему Эмбер Херд

РЕН ТВ 09:17
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн 23 июня в 10:35
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Армия и оружие

Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»

Газета.Ru 01:51
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Общество

Российские кинотеатры могут возобновить работу к 15 июля

Кинотеатры могут открыться к 15 июля, это зависит от эпидемиологической обстановки в крупных городах, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
RT на русском 05:30
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Армия и оружие

На Украине расхвалили ракету «Нептун», созданную на базе ракет из СССР

Украинские СМИ продолжают пиарить ракету "Нептун", которая была создана на базе советской ракеты Х-35.
РЕН ТВ вчера в 05:35
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Армия и оружие

Военные самолеты «Ил» оборудуют комплексами обороны от зенитных ракет

Военные самолеты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить самолеты от попадания зенитных ракет.
ТАСС 09:06
Общество

РКК «Энергия» заключила контракт на выход туриста в открытый космос

РИА Новости 09:03
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Политика

Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
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Космос

В близлежащей звёздной системе обнаружена планета размером с Нептун

Обнаруженная экзопланета получила обозначение AU Mic b. По размерам этот объект сопоставим с Нептуном, который по диаметру экватора превосходит Землю в 3,9 раза.
3DNews 00:45
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Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Общество

С 1 июля в Новосибирской области будет продлен режим ограничений

Губернатор считает, что стоит говорить уже не о режиме самоизоляции, а о режиме повышенной готовности.
Atas.info 04:33
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Политика

В МИД РФ оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу.
Моя Москва.онлайн 06:15
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Политика

В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что намерен обсудить в ближайшее время с президентом РФ Владимиром Путиным "вмешательство извне" в белорусские выборы главы государства.
Газета.Ru 08:35
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Политика

Посол России рассказал о реакции Германии на статью Путина

Посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал о реакции в Берлине на статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Военное дело вчера в 11:13
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Политика

СК объявил в международный розыск журналиста Муждабаева

Следствие объявило в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева, заочно обвиняемого в призывах к терроризму.
ТАСС 08:02
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Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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Общество

В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
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Наука

В Тихом океане обнаружили новые виды гигантских ксенофиофор

Недавно, как рассказывается в опубликованном в European Journal of Prostistology исследовании, в Тихом океане обнаружили еще два новых рода и четыре новых вида этих одноклеточных.
Naked Science 09:17
Политика

Путин: на Западе знают, но не пишут правду о Второй мировой войне

Ново-Огарево, Московская область, 25 июня 2020, 15:48 — REGNUM Западные политики и историки прекрасно знают, кто развязал Вторую мировую войну и кто в ней победил, однако в учебниках и публикациях излагаются совсем иные идеи.
REGNUM 08:48
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Политика

Песков объяснил, почему Путин решил внести поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему ранее глава государства отказывался от внесения поправок в главный документ страны, а потом передумал.
Neva.Today 07:15
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Политика

После открытия границ россиянам могут запретить въезд в ЕС

Въезд на территорию Евросоюза будет разрешен гражданам тех стран, в которых среднее число новых случаев инфицирования КОВИД за две недели не превысило 16 заболевших на каждые 100 тысяч человек.
Невские Новости 23 июня в 23:51
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Общество

Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы

Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17
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Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
Discover24 06:31
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Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана вчера в 19:27
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Как работают Яндекс.Новости?
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