Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют

РБК06:59

Экономисты связали пополнение валютных вкладов с турсезоном

URA.Ruвчера в 08:25

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

RT на русскомвчера в 04:53

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвывчера в 06:03

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАССвчера в 05:35

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новостивчера в 03:47

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ruвчера в 01:46
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Политика

Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости вчера в 19:04
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Армия и оружие

В Калининграде 1,5 тысячи человек приняли участие в параде Победы

В параде Победы приняли участие почти 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и представителей силовых ведомств Калининграда, 24 июня сообщила пресс-служба Балтфлота.
ИА Красная Весна вчера в 07:52
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Армия и оружие

Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе

Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Происшествия

Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
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Политика

МИД Украины направил Москве ноту протеста из-за парада в Крыму

Известия вчера в 22:42
1,3K
Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
4,4K
Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Здание литературного музей имени А.М. Горького загорелось в Нижнем Новгороде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 11:24
Происшествия

Полиция установила личности найденных в московской квартире младенцев

Полиция установила личности четверых из пяти младенцев, после обнаружения которых 23 июня в Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 127.1 УК (торговля людьми).
РБК 07:42
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
4,4K
Общество

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
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Общество

Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста "Дождя" Павла Лобкова.
Газета.Ru 08:08
2,1K
Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Футбол

Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный иронично прокомментировал дебют в чемпионате Испании 15-летнего футболиста "Мальорки" Луки Ромеро.
РИА Новости 11:23
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
25
Космос

Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

ИА Красная Весна 22 июня в 12:23
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Авто

Toyota в России соединит свои автомобили со смартфоном

Первые автомобили Toyota с технологией connected cars, позволяющей управлять рядом их функций и систем через приложение в смартфоне, появятся в России осенью 2020 года.
Автоновости дня 23 июня в 14:01
7
Общество

Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов

Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Авто

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля

С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
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Политика

Лукашенко после парада Победы сразу отправился в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после завершения парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне сразу же отправился в Минск.
News.ru вчера в 08:58
1,3K
Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
1,1K
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости вчера в 04:10
1
Общество

В Краснодарском крае с 27 июня заработают некоторые рестораны

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил с 27 июня открыть расположенные в обособленных зданиях рестораны с отдельным выходом на улицы.
Кубанские новости 05:47
2
Общество

Депутаты предлагают сделать мобильные номера собственностью абонентов

По данным издания «Коммерсантъ», российские абоненты мобильной связи могут получить мобильные номера в личную собственность.
Игромания.ру 10:16
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Кино

Вышел тизер нового сезона сериала «Рассказ служанки»

Piter.tv вчера в 14:49
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