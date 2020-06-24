К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Общество Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии» 1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 392

Политика Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили. 197

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 1,3K

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 1

Шоу-бизнес Собчак сообщила о переломе носа и сотрясении Телеведущая Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в результате неудачного падения сломала себе нос, а также получила сотрясение. 964

Общество Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам «Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве. 613

Экономика Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. 2

Общество Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей. 225

Общество Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания. 9

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,4K

Шоу-бизнес Анастасия Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская прокомментировала слухи о третьей беременности.