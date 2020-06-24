Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
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AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза
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Число выявленных за сутки случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6,8 тыс. случаев.
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Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
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Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом
Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
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Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки
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