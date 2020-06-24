Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей

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Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
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Саакашвили рассказал о превосходстве России над Украиной

Россия сильно опережает Украину в вопросах дерегуляции, налоговой системе и развитии бизнеса, заявил глава исполнительного комитета украинского нацсовета по реформам Михаил Саакашвили.
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Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
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Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского.
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Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

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Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

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27 июня в области запрещена продажа алкоголя

Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
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AMD заявила, что улучшила энергоэффективность CPU не в 25, а в 32 раза

Сравнение проводилось между процессорами AMD FX-7600P и Ryzen 7 4800H с теплопакетом в 35 и 45 Вт соответственно.
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Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
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Число выявленных за сутки случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в России опустилось на уровень менее 7 тыс. и составило 6,8 тыс. случаев.
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Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
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Введение новых правил медосвидетельствования для водителей отложат

Минздрав собирается перенести на полгода вперед дату вступления в силу новых правил медосвидетельствования для водителей.
Lenta.ru 03:27
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Общество

Голикова предложила вести наблюдение за переболевшими коронавирусом

Москва, 26 июня 2020, 10:39 — REGNUM За переболевшими коронавирусной инфекцией установят длительное наблюдение в связи с сохранением ряда последствий на здоровье от заболевания.
REGNUM 03:39
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Армия и оружие

«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

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В «Динамо» высказались об уголовном деле в отношении Сергеева

Газета.Ru 04:42
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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета 04:37
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Общество

Обрабатывать данные россиян хотят без их письменного согласия

Представители Минэкономики РФ выступили с предложением внести в законопроект «регуляторных песочниц» новое уточнение касательно закона «О персональных данных».
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Анастасия Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская прокомментировала слухи о третьей беременности.
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В Конгрессе США проголосуют за создание нового штата

Вашингтон предлагают превратить в 51-й штат, передает телеканал Fox News.
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Общество

Власти допустили введение ответственности для перевозчиков санкционки

Почему вспомнили про поставки санкционки Подумать, как перекрыть поток санкционных продуктов в Россию, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила еще весной: свои предложения Минсельхоз и Россельхознадзор должны были подготовить до 22 мая.
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В Китае научились диагностировать болезнь сердца по бактериям на языке

Исследователи из Китая обнаружили, что по мере развития сердечной недостаточности пациента существенно меняется состав бактерий, живущих на человеческом языке.
ИА Красная Весна 23 июня в 07:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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