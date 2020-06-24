Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Культура
Шоу Елены Степаненко закрыли из-за низких рейтингов
Новое шоу «Ещё не вечер!» на телеканале «Россия 1», ведущей которого выступает Елена Степаненко, закрыли.
News.ru вчера в 04:54
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей Родины
Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Политика
На Украине снова заподозрили Януковича в госизмене
Киев, 24 июня 2020, 19:20 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович и двое экс-министров обороны страны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев подозреваются в госизмене.
REGNUM 12:20
Экономика
Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ
Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год.
ФАН вчера в 16:24
Здоровье
На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Экономика
МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Политика
Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
Политика
Путин выразил надежду, что жизнь восстановится
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Наука
Иммунная система женщины по-разному работает во время первой и следующих беременностей, а также между ними
Хорошо известно, что иммунная система беременной женщины меняется для того, чтобы ее организм не отвергал развивающийся плод.
Машины и Механизмы 03:31
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Происшествия
Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных
Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.
РЕН ТВ 11:14
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Кино
Жизни орков важны: Wizards of the Coast включается в борьбу с расизмом и домогательствами
Wizards of the Coast В ближайших книгах орков и дроу обещают представить в ином свете, такими же высокоморальными и психологически сложными, как и иные персонажи.
Игромания.ру 09:21
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Политика
В Нидерландах суд расследует причастность ВСУ к крушению рейса MH17
Власти Нидерландов будут выяснять реальные причины, почему украинские власти не закрыли воздушное пространство для полетов через свою территорию гражданских лайнеров в зоне конфликта на востоке Украины.
Evo-rus.com 12:15
Экономика
Доллар нашёл опору в данных о распространении COVID-19
Атмосфера на финансовых рынках в среду ухудшилась, и индекс доллара демонстрирует попытки роста, который, впрочем, пока носит довольно скромный характер.
Profinance.ru 07:29
Гаджеты
Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100
Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.
Megaobzor.com 09:54
Политика
Президента Косово обвинили в сотне убийств
Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Общество
Навка рассказала о боли и обиде из-за неучастия Украины в параде Победы
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram поделилась впечатлениями от парада в честь победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве.
Lenta.ru 11:32