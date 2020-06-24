с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Политика Лукашенко назвал Москву столицей Родины Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины. 237

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 226

Политика На Украине снова заподозрили Януковича в госизмене Киев, 24 июня 2020, 19:20 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович и двое экс-министров обороны страны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев подозреваются в госизмене.

Экономика Кудрин оценил предложенную Путиным корректировку НДФЛ Во вторник глава государства предложил с 1 января 2021 года увеличить ставку НДФЛ с 13% до 15% для россиян, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год. 223

Здоровье На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно «Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Экономика МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%). 100

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

Общество В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops. 1,4K

Политика Песков прокомментировал отъезд Лукашенко Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду. 411

Политика Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня. 2,1K

Политика Путин выразил надежду, что жизнь восстановится Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 67

Происшествия Погибшую на Бали Настю Тропицель кремируют без присутствия родных Instagram Тело погибшей в ДТП на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной как блогер Настя Тропицель, будет кремировано 25 июня без присутствия родных.

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Шоу-бизнес Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out. 106

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Политика Президента Косово обвинили в сотне убийств Президента Косово Хашима Тачи обвинили в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях. 1

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