Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
РБК00:00

Подробнее о событии

Стоит ли россиянам рассчитывать на валютные вклады. Мнение экономистов

URA.Ru09:17

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАСС05:35

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвы06:03

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

RT на русском04:53

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новости03:47

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru01:46

Россияне начали возвращать валюту в банки

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:59, Ашберн
Общество

В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим

Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
14
Шоу-бизнес

Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова

Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
198
Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
12
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
94
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
913
Экономика

«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»

«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
448
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
35
Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
44
Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
212
Общество

Экс-чиновник растянул в центре Москвы плакат с Гитлером

News.ru 09:33
15
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,5K
Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
635
Общество

Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса

Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
8
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,2K
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Гаджеты

Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели

Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
10
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
22
Наука

Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры

Evo-rus.com вчера в 13:17
30
Армия и оружие

В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
138
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
107
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
637
Политика

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
68
Экономика

Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности

После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия 09:28
8
Гаджеты

Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
21
Политика

США заявили о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР в связи с растущей уверенностью США о происхождении коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года в Китае.
Inc-news.ru 22 июня в 22:44
142
Экономика

Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти

Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов.
URA.Ru 04:10
4,3K
Происшествия

В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым

Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
93
Армия и оружие

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции

Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 22 июня в 16:47
269
Политика

Путин поднял тост за будущие победы

Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12
757
Как работают Яндекс.Новости?
Главное