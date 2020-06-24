с чего всё началось

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.

Общество В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер. 14

Шоу-бизнес Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера. 198

Происшествия Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий. 12

Общество В трансляции парада Победы появились спецэффекты Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT. 94

Экономика «Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси» «Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.

Экономика МВФ ухудшил экономический прогноз по России Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год. 35

Политика Лукашенко назвал Москву столицей Родины Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины. 212

Общество За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей. 6,2K

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 10

Общество Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому. 22

Армия и оружие В Москве завершился Парад Победы В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 138

Авто Lada Vesta получит 400-сильный двигатель Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta. 107

Экономика Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 8

Гаджеты Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage. 21

Политика США заявили о расторжении торговой сделки с Китаем Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР в связи с растущей уверенностью США о происхождении коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года в Китае. 142

Экономика Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов. 4,3K

Происшествия В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия. 93