Финансы
КоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады
К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Общество
В Архангельске и Новодвинске ввели обязательный масочный режим
Если в Северодвинске маски и перчатки в общественных местах стали обязательными, то в Архангельске и Новодвинске такая мера носила рекомендательный характер.
Двина Сегодня 07:09
Шоу-бизнес
Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова
Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
Происшествия
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Экономика
«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»
«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Политика
Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
RT на русском 08:57
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей Родины
Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику
Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
Общество
Парад Победы в Москве сфотографировали из космоса
Российский спутник дистанционного зондирования «Ресурс-П» сфотографировал Парад Победы в Москве, кадр появился в Twitter «Роскосмоса».
Московский Комсомолец 08:27
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Наука
Изучена впервые работа мозга человека, который не может видеть цифры
Evo-rus.com вчера в 13:17
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Экономика
Власти Москвы заявили о превышении докризисных показателей деловой активности
После смягчения ограничений деловая и потребительская активность в Москве восстановилась и продолжает расти, заявил в среду, 24 июня, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Известия 09:28
Гаджеты
Смартфоны iPhone от Apple заменят ключи для автомобилей
Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая среди прочего позволяет использовать iPhone в качестве ключа от автомобиля и даже передавать его другим через iMessage.
Автоновости дня вчера в 04:00
Политика
США заявили о расторжении торговой сделки с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР в связи с растущей уверенностью США о происхождении коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года в Китае.
Inc-news.ru 22 июня в 22:44
Экономика
Выяснилось, что лимит Сбербанка на переводы можно обойти
Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов.
URA.Ru 04:10
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 22 июня в 16:47
Политика
Путин поднял тост за будущие победы
Президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы на приеме для иностранных лидеров, приглашенных на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Lenta.ru 07:12