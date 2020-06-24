В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,5K

Общество Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России. 162

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря. 4

Гаджеты Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол. 2

Происшествия Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость. 19

Здоровье Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.

Происшествия Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.

Кино Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями Universal Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями компании Universal.

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,9K

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования. 6

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 117

Здоровье Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели. 48

Экономика Wirecard объявила о банкротстве В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности». 2

Общество В Кремле прокомментировали дело Серебренникова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры. 45