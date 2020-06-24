Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне снова стали пополнять валютные вклады

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
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Возвращение валютных вкладов. Где хранить свои сбережения

Life.ru05:00

Россияне стали возвращать валюту в банки

Московский Комсомолецвчера в 13:04

Стоит ли россиянам рассчитывать на валютные вклады. Мнение экономистов

URA.Ru24 июня в 09:17

Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют

РБКвчера в 06:59

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвы24 июня в 06:03

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новости24 июня в 03:47

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru24 июня в 01:46
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

Lenta.ru 04:40
797
Происшествия

В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Общество

Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
162
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью

Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
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Гаджеты

Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов

Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол.
Evo-rus.com вчера в 23:34
2
Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
5,2K
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Здоровье

Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
10
Происшествия

Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск

Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Кино

Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями Universal

Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями компании Universal.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Футбол

Из узбекской провинции в РПЛ. Будущая звезда лиги, с которой вы обязаны познакомиться уже сейчас

Матч ТВ 02:35
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
2,9K
Армия и оружие

Генштабу ВС поручили разработать варианты поощрения участников парада

РЕН ТВ 05:13
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Политика

Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
2,3K
Энергетика

Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent

Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
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Финансы

ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения

ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru 05:42
6
Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
1K
Общество

27 июня в области запрещена продажа алкоголя

Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
13
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
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Здоровье

Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом

По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 24 июня в 04:04
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Экономика

Wirecard объявила о банкротстве

В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности».
Коммерсантъ 05:32
2
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
45
Происшествия

В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков

6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
45
Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08
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