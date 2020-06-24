Финансы
РИА НовостиРоссияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
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Происшествия
В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
Вечерний курьер 01:24
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Более 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
iReactor 05:18
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью
Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
Гаджеты
Xiaomi продаёт мини-ПК Ningmei CR100 за 210 долларов
Весит миниатюрный компьютер 760 г. Оформившим заказ на него до конца текущего месяца предоставят скидки в 14 дол.
Evo-rus.com вчера в 23:34
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Происшествия
Двух новых фигурантов дела Абызова объявили в международный розыск
Владимира Ниязова и Сергея Столярова объявили в розыск по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Коммерсантъ 06:33
Кино
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями Universal
Квентин Тарантино сбежал со встречи с представителями компании Universal.
Актуальные Новости вчера в 10:51
Футбол
Из узбекской провинции в РПЛ. Будущая звезда лиги, с которой вы обязаны познакомиться уже сейчас
Матч ТВ 02:35
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Энергетика
Российская нефть Urals достигла рекордной премии к Brent
Российская нефть Urals в Европе торгуется с рекордной премией к североморской Brent в $2,35 за баррель.
Известия 06:16
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными для населения
ВТБ в пятницу объявил о снижении на 1,4 процентный пункт ставок по кредитам наличными и для рефинансирования.
Вести.Ru 05:42
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
Общество
27 июня в области запрещена продажа алкоголя
Завтра, 27 июня, в День молодежи алкоголь на территории области продавать запрещено.
Time56.ru 03:01
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Здоровье
Еще 207 нижегородцев заразились коронавирусом
По последним данным, в России за все время пандемии коронавирусом заболели 606 881 человек. Их них 8513 умерли, а 368 822 выздоровели.
Ньюс-НН 24 июня в 04:04
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Экономика
Wirecard объявила о банкротстве
В четверг, 25 июня, немецкая финтех-компания Wirecard сообщила, что подала заявление о начале процедуры банкротства «из-за угрозы неплатежеспособности и чрезмерной задолженности».
Коммерсантъ 05:32
Общество
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Происшествия
В Амурской области после нападения на фермера задержали двух силовиков
6 июня в селе Новоспасск Архаринского района силовики напали на местного фермера и похитили сельскохозяйственную технику.
REGNUM вчера в 20:36
Религия
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Напомним, сегодня проходит второе заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия (Николая Романова), который нарушил указ правящего архиерея и запрет на священнослужение.
Коммерсантъ 05:08