с чего всё началось

В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.

Здоровье Диетолог предупредила о смертельной опасности сливочного масла Некоторые производители включают их в состав сливочного масла. При этом происходят изменения в химической конфигурации формулы жира. 196

Политика Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. 505

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2K

Общество В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,9K

Политика Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля. 1,5K

Политика Путин жестом оценил парад Победы в Москве Президент России Владимир Путин одобрительным жестом оценил состоявшийся на Красной площади в Москве парад Победы. 69

Общество Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса. 38

Происшествия В Махачкале произошел крупный пожар на рынке Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. 1

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Здоровье На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно «Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов. 1

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Происшествия ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины Главу отдела полиции в Курской области задержала ФСБ В понедельник, 22 июня, стало известно, что глава районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену. 2,4K

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Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K