Финансы
РИА НовостиРоссияне снова стали пополнять валютные вклады
В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
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Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Диетолог предупредила о смертельной опасности сливочного масла
Некоторые производители включают их в состав сливочного масла. При этом происходят изменения в химической конфигурации формулы жира.
Evo-rus.com вчера в 07:39
Общество
Китай оштрафовал владельца TikTok за «уход от ценностей социализма»
Администрация киберпространства Китая оштрафовала компанию ByteDance, владельца соцсети TikTok, за «уход от ценностей социализма».
Секрет фирмы 05:01
Политика
Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Здоровье
В Пермском крае выявили 89 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВЕТТА 03:46
Политика
США назвали условия продления действия СНВ-3
Американцы назвали условия продления действия СНВ-3.
Evo-rus.com 14:32
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Политика
В Кремле сообщили, кто из иностранных лидеров посетит парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, кто из лидеров иностранных государств посетит парад Победы в Москве.
Дождь вчера в 10:38
Политика
Путин жестом оценил парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин одобрительным жестом оценил состоявшийся на Красной площади в Москве парад Победы.
Вечерняя Москва 05:18
Шоу-бизнес
Тарзан удивил поклонников новым имиджем
Bimru.ru 12:14
Общество
Палата адвокатов указала на самопиар защитников в деле Ефремова
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) считает, что защитники в деле Михаила Ефремова раскрывает публично профессиональную тайну и занимается самопиаром.
ПолитРоссия вчера в 09:07
Общество
Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии
Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса.
REGNUM 09:15
Культура
Закончить «Песнь льда и пламени» в 2021 году пообещал Джордж Мартин
Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует пошлость завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com 14:29
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Певец Валерий Меладзе обратил внимание, что его брак с участницей музыкального проекта похож отчасти на брак его брата с Верой Брежневой.
Городовой 14:31
Происшествия
В Махачкале произошел крупный пожар на рынке
Позже пресс-служба главка МЧС по Дагестану сообщила, что возгорание на рынке на проспекте Аметхана Султана удалось локализовать на площади 1500 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
РБК 14:33
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Здоровье
На Ямале заболевшие ОРВИ получат лекарства бесплатно
«Все, кто болеет ОРВИ, будут получать бесплатные лекарства, начиная с витаминов, заканчивая серьезными антибиотиками», — заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
ИА Красная Весна 11:32
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Происшествия
ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины
Главу отдела полиции в Курской области задержала ФСБ В понедельник, 22 июня, стало известно, что глава районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену.
Lenta.ru 22 июня в 09:50
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 22 июня в 09:19
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Технологии
Италия и Украина вышли из российского космического проекта
VSE42.RU вчера в 22:53
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04