Финансы

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В мае россияне снова начали пополнять валютные вклады в банках, внеся на депозиты в общей сложности почти 721 миллион долларов.
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с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
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