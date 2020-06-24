Финансы

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне вновь стали пополнять валютные вклады

К 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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Россияне стали возвращать валюту в банки

Московский Комсомолец13:04

Россияне возвращают валюту в банки. Как это повлияет на цену криптовалют

РБК06:59

Экономисты связали пополнение валютных вкладов с турсезоном

URA.Ruвчера в 08:25

РБК: россияне начали возвращать валюту в банки

ТАССвчера в 05:35

Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Эхо Москвывчера в 06:03

Россияне снова стали пополнять валютные вклады

РИА Новостивчера в 03:47

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ruвчера в 01:46
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Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ 13:10
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Политика

Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве

RuNews24.ru 00:45
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Общество

В Steam началась летняя распродажа

В Steam стартовала летняя распродажа.
CyberSport.ru 14:23
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Общество

Суд США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть покупателям цифровых токенов Gram $1,22 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.
Газета.Ru 13:12
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Недвижимость

Кроме 10 тыс. рублей. Путин предложил еще один «подарок» для семей

Президент России Владимир Путин предложил еще одну меру поддержки для российских семей во время обращения к гражданам, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 12:00
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

Как уточняет The Washington Post, Трамп заявил, что часть военнослужащих, которых он планирует вывести из Германии, отправится в Польшу, часть — в другие европейские страны, а остальные вернутся в США.
РБК 03:30
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Общество

Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО

Жалобы операторов связаны с законом о техосмотре, принятом в прошлом году, который смягчил условия для водителей: легковые авто до четырех лет можно не проверять, до десяти лет — проводить ТО каждые два года.
BFM.ru 06:36
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Происшествия

В Москве на полицейского, который не стал отправлять наряд к жертве домашнего насилия, завели дело о халатности

Позже стало известно, что мужчина избил свою жену до смерти. В пресс-службе ведомства сказали, что полицейского уволят со службы.
Эхо Москвы 14:33
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Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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Гаджеты

Apple может не положить зарядное устройство в коробку с iPhone 2020

Ранее в сети показывали зарядное устройство на 20 Вт, которое якобы будет поставляться вместе с iPhone 2020.
Ferra 13:16
Футбол

ЦСКА хочет приобрести польского полузащитника

Soccer.ru 14:02
Футбол

Игорь Акинфеев: «И в сборной, и в ЦСКА все приходили к выводу, что круче «Руки Вверх!» никого нет»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о дружбе с лидером музыкальной группы «Руки Вверх!»
Спорт-Экспресс 12:59
Здоровье

Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

Подмосковный Минздрав опубликовал обновленную статистику распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Kolomna-spravka.ru вчера в 15:07
1,5K
Политика

Путин не нашел в своем окружении не верящих в Россию людей

РБК вчера в 13:59
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

Интерфакс 06:08
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Армия и оружие

Захарова: Поставки США вооружений Киеву усугубляют конфликт в Донбассе

Владимир Песня / РИА Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки Вашингтоном вооружений Киеву ведут к усугублению конфликта в Донбассе.
РЕН ТВ 10:33
Общество

ВОЗ сообщила о новой вспышке коронавируса в Европе

В Европе зафиксирована вспышка новых случаев COVID-19 в то время, как многие страны продолжают ослаблять карантинные меры.
Российская газета 14:20
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Происшествия

В Нижнем Новгороде горит литературный музей Горького

Нижний Новгород, 25 июня 2020, 18:23 — REGNUM В Нижнем Новгороде произошло возгорание в здании литературного музея имени А.М. Горького по улице Минина, 26.
REGNUM 11:23
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Здоровье

Врач-терапевт сообщил о главном коварстве коронавируса

Алексей Коновалов считает, что даже после того, как пациента выписывают из медицинского учреждения, ему требуется определенный реабилитационный период.
Evo-rus.com 07:59
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Кино

Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети

RuNews24.ru вчера в 03:31
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Общество

В Нижегородской области открыли памятник Сталину

АиФ Нижний Новгород вчера в 15:37
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