Финансы
RT на русскомРоссияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. Как свидетельствуют данные Банка России, всего в прошлом месяце россияне внесли на депозиты около $721 млн.
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Общество
В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей
Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Кино
Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена
ИА InterMedia вчера в 07:10
Политика
Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы
"Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем.
Российская газета 07:39
Футбол
Давид Луис продлил контракт с «Арсеналом»
ГЛАС.RU 04:29
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Армия и оружие
Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади
ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Политика
Ветераны оценили парад Победы на Красной площади
Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Космос
NASA показала, как выглядят закаты на других планетах
Симуляция точно показывает, как изменяется цвета планет при заходе солнца.
ITZine.ru 05:05
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Футбол
Реал Мадрид - Мальорка: прогноз Дмитрия Шнякина 23 июня 2020
В последних пяти матчах "Мальорка" была очень аккуратна.
Ставка TV вчера в 12:42
Хоккей
«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше
CT news вчера в 20:38
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor вчера в 02:59
Политика
США приостановили выдачу ряда рабочих виз до конца года
США до конца этого года приостановили выдачу некоторых временных рабочих виз.
Новая газета вчера в 01:58
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском вчера в 13:55
Наука
В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов
В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33.
Evo-rus.com 22 июня в 04:23
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Общество
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес
Посетивший парад Победы певец Лещенко испугался за ветеранов
Московский Комсомолец 06:34
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания вчера в 10:29
Общество
Путин подписал указ о разовой выплате семьям с детьми до 16 лет
Как сообщили в Минтруде, выплату получат почти 27 миллионов детей, на эти цели выделено почти 275 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 23:58
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Общество
Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в среду вручил Государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.
ТАСС 07:16