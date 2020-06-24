с чего всё началось

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. Как свидетельствуют данные Банка России, всего в прошлом месяце россияне внесли на депозиты около $721 млн.

Общество В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). 46

Политика Путин поднял тост за ветеранов, единение и победы "Легендарный Парад победителей, который состоялся 75 лет назад, - это наша общая история, как и Великая Победа - общая", - сказал президент и предложил тост за ветеранов, за единение и за победы в прошлом и в будущем. 88

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 63

Политика Ветераны оценили парад Победы на Красной площади Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Наука В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов В течение некоторого времени ученые убирали загрязненный слой с полученных образцов. Общее число содержавшихся в керне вирусов достигало 33. 97

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 25

Общество Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко. 151

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.