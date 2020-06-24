Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. Как свидетельствуют данные Банка России, всего в прошлом месяце россияне внесли на депозиты около $721 млн.
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с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
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