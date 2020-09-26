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BFM.ru
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк «Открытие» (почти 45 млн долларов), на третьем Росбанк (43,8 млн долларов). При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно «перекладывали» иностранную валюту на текущие счета.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов.
ПРАЙМ00:15
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ИА Красная Весна

Граждане России сняли с вкладов более 800 млн. долларов

ИА Красная Весна10:29
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

ПРАЙМ00:15
Российская газета

В августе только один крупный банк смог привлечь валюту на вклады

Российская газета03:54
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

BFM.ru02:50
ГЛАС.RU

Только один российский банк в августе показал приток валюты на вклады

ГЛАС.RU02:04
Коммерсантъ

В августе только один крупный российский банк показал приток валюты на вклады

Коммерсантъ01:24
Народные новости

Сбербанк сохранил приток валютных вкладов в августе

Народные новости08:06

Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
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