На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк «Открытие» (почти 45 млн долларов), на третьем Росбанк (43,8 млн долларов). При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно «перекладывали» иностранную валюту на текущие счета.

С чего всё началось Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов. ПРАЙМ 00:15