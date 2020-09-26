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BFM.ru
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк «Открытие» (почти 45 млн долларов), на третьем Росбанк (43,8 млн долларов). При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно «перекладывали» иностранную валюту на текущие счета.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов.
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Сбербанк сохранил приток валютных вкладов в августе

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Россияне вывели с валютных вкладов в августе $237,5 млн

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В августе только один крупный банк смог привлечь валюту на вклады

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Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

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Только один российский банк в августе показал приток валюты на вклады

ГЛАС.RU02:04
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