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BFM.ru
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк «Открытие» (почти 45 млн долларов), на третьем Росбанк (43,8 млн долларов). При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно «перекладывали» иностранную валюту на текущие счета.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

Единственным системно значимым банком, который в августе нарастил средства россиян на валютных вкладах, стал Сбербанк, остальные крупнейшие банки зафиксировали отток в 866,1 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
ПРАЙМ00:15
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Экономика сегодня

Российские банки зафиксировали отток средств с валютных вкладов

Экономика сегодня04:54
ГЛАС.RU

Только один российский банк в августе показал приток валюты на вклады

ГЛАС.RU02:04
Российская газета

В августе только один крупный банк смог привлечь валюту на вклады

Российская газета03:54
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

BFM.ru02:50
News.ru

Россияне вывели с валютных вкладов в августе $237,5 млн

News.ru04:01
Коммерсантъ

В августе только один крупный российский банк показал приток валюты на вклады

Коммерсантъ01:24
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Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

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