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BFM.ru
BFM.ru

Россияне сняли с валютных вкладов в августе 866 миллионов долларов

На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк «Открытие» (почти 45 млн долларов), на третьем Росбанк (43,8 млн долларов). При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно «перекладывали» иностранную валюту на текущие счета.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Лишь один крупный банк РФ в августе показал приток валюты на вклады

Единственным системно значимым банком, который в августе нарастил средства россиян на валютных вкладах, стал Сбербанк, остальные крупнейшие банки зафиксировали отток в 866,1 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.
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BFM.ru02:50
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Только один российский банк в августе показал приток валюты на вклады

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