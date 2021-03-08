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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте в 2020 году

Россияне за прошлый год сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на статистику Центрального банка РФ.В источнике
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Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов.
Известия16:01
Подробнее о событии

Россияне сняли с валютных счетов $28 млрд

News.ru00:11

В 2020 году жители России сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

ИА Красная Весна16:46

В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

Life.ru21:17

Россияне сняли со счетов 28 млрд долларов в иностранной валюте за год

RuNews24.ru20:22

Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год

Lenta.ru19:19

Россияне сняли со счетов 28 млрд долларов в иностранной валюте за 2020 год

ФАН23:22

Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

Известия16:01
Интересное