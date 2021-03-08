Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год
Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.В источнике
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Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте
В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов.
Известия16:01
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