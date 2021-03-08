Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.

С чего всё началось Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов. Известия 16:01