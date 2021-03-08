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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год

Россияне за 2020 год сняли с банковских счетов более 28 миллиардов долларов иностранной валюты наличными, что на 21 процент больше, чем в 2019-м. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка. Самыми популярными валютами снятия стали доллар и евро.В источнике
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Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

В 2020 году россияне сняли с банковских счетов более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на 21% больше, чем в 2019-м. Это следует из статистики Центробанка, которую проанализировали «Известия». В крупнейших банках подтвердили рост спроса на снятие иностранной наличности среди клиентов.
Известия16:01
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Россияне сняли с валютных счетов $28 млрд

News.ru00:11

Россияне сняли со счетов 28 млрд долларов в иностранной валюте за 2020 год

ФАН23:22

Россияне сняли со счетов 28 млрд долларов в иностранной валюте за год

RuNews24.ru20:22

В 2020 году россияне сняли со счетов более 28 миллиардов долларов

Life.ru21:17

Россияне сняли со счетов 28 миллиардов долларов в иностранной валюте за год

Lenta.ru19:19

В 2020 году жители России сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

ИА Красная Весна16:46

Черный год: россияне сняли со счетов $28 млрд в иностранной валюте

Известия16:01
Интересное

Канадский лыжник Кершоу оценил выступление Червоткина в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе

Чемпион мира-2011 по лыжным гонкам, канадец Девон Кершоу высказался о выступлении россиянина Алексея Червоткина на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Metaratings6 марта в 03:55

Ракова хотела бы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила в интервью Антону Красовскому для RT Россия, что вопрос об обязательных прививках спорный, но она бы сделала вакцинацию обязательной.
РИА Новости03:38

Захарова призвала выработать международно-правовой подход к регулированию интернета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости международно-правового подхода к регулированию интернета на фоне блокировки публикаций российских СМИ социальной сетью Facebook.
Коммерсантъ03:55

Сборная Норвегии подаст апелляцию в FIS на решение о дисквалификации Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум сообщил, что команда подаст в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) апелляцию на решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо с марафона на 50 км на чемпионате мира в Оберстдорфе.
RT на русскомвчера в 11:23

ЕК одобрила решение Италии приостановить поставки вакцины в Австралию

26 февраля Италия заблокировала отправку партии 250 тыс. доз вакцин в Австралию, объяснив это необходимостью обеспечить препаратом страны Евросоюза, так как сейчас складывается некий дефицит из-за задержек в поставках AstraZeneca.
Аргументы и Факты5 марта в 08:52