Общество
Lenta.ruРоссияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий.
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Исследование: Россияне ближайшие полгода планируют экономить на развлечениях
Национальная служба новостей17:41
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Происшествия
Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили
Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
Общество
В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
Газета.Ru 16:18
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
Вести.Ru 18:36
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Общество
Лечивший пациентов с коронавирусом врач умер в Москве
10 апреля у врача поднялась температура – в тот день он работал с пациентами с COVID-19.
Взгляд.ру 08:33
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем
Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Авто
Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах
Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина.
Российская газета 11:00
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Lenta.ru 16:26
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия 17:01
Происшествия
В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту
Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики.
REGNUM 22:35
Происшествия
В Улан-Удэ пьяный водитель таранил АЗС
Прибывшим на место поступления сигнала сотрудникам вневедомственной охраны работники АЗС объяснили, что несколько минут назад пьяный водитель на своем автомобиле таранил здание заправки.
Номер один 08:21
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
Здоровье
Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии
Глава правительства Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
News.ru 11:39
Здоровье
Россияне стали активнее скупать средства от похмелья
Россияне стали гораздо активнее приобретать средства от похмелья.
Известия 18:52
Общество
Аксенов назвал свинским поведение туристов, вернувшихся из Таиланда
Часть вернувшихся из Таиланда, отказались поехать в обсерватор. Это свинское поведение по возврату.
Вести Крым 03:18
Общество
Новосибирский губернатор заявил о подготовке системы электронных пропусков в регионе
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о подготовке к введению системы электронных пропусков в регионе по опыту Москвы.
ТАСС 11:53
Общество
В США у кошек выявили коронавирус
Положительный результат на коронавирус показали тесты двух домашних кошек в американском штате Нью-Йорк.
Московский Комсомолец 19:29
Общество
Текслер рассказал, когда в Челябинской области откроют фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда в регионе смогут возобновить работу фитнес-центры и спортзалы.
АиФ Челябинск 05:14
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Белоруссия откажется от импорта гречки из России и полностью обеспечит внутренний рынок отечественной крупой.
Известия 15:39
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25