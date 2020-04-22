Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий.

Происшествия Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 13K

Авто Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане. 15

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте. 8

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 240

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 579

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Авто Зачем автозаводы возобновляют работу при закрытых дилерских центрах Действительно, дилерские центры в большинстве российских регионов по-прежнему закрыты для посетителей и, вероятно, смогут открыть двери уже после отмены карантина. 8

Экономика Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз. 2

Происшествия В Якутии глава присвоил чужую банковскую карту Якутск, 23 апреля 2020, 05:35 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело на главу одного из наслегов Мегино-Кангаласского района за хищение с чужой банковской карты денежных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики. 1

Происшествия В Улан-Удэ пьяный водитель таранил АЗС Прибывшим на место поступления сигнала сотрудникам вневедомственной охраны работники АЗС объяснили, что несколько минут назад пьяный водитель на своем автомобиле таранил здание заправки.