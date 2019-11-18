с чего всё началось

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.

Общество РЖД показали прототип нового плацкарта Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Переданные Россией катера буксируют в Украину Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.

Армия и оружие Турция может возобновить военную операцию в Сирии Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.

Общество В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.

Авто Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.

Политика В Минэнерго Украины ответили на предложение «Газпрома» по транзиту Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика В США заподозрили Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Игры Valve анонсировала новую игру во вселенной Half-Life В ночь на 19 октября корпорация Valve в твиттере анонсировала презентацию новой игры во вселенной Half-Life.

Политика США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.

Экономика Центр ядерной медицины создают в Дагестане В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.