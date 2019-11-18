Общество
Вести.RuРоссияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения, сообщило местное издание ANSA со ссылкой на посла Италии в РФ Паскуале Терраччано.Коммерсантъвчера в 14:08
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Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро
Национальная служба новостейвчера в 08:02
Наводнения, торнадо, оползни и снегопады: в Италии продолжает бушевать непогода
Вести.Ruвчера в 17:33
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкарта
Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Переданные Россией катера буксируют в Украину
Командование Военно-морских сил Украины подтвердило получение от России своих катеров, задержанных еще год назад в Керченском проливе.
Армия и оружие
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Анкара заявила о своей готовности возобновить военную операцию в Сирии в случае срыва вывода курдских военизированных формирований из создаваемой Турцией на севере САР зоны безопасности.
Общество
В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров
МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Авто
Hyundai выпустила бюджетную альтернативу Hyundai Solaris
Как сообщили в пресс-службе корейской марки, в основу седана легла платформа RB, на которой уже построены Hyundai Accent (по-нашему – Solaris) и KIA Soluto.
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Политика
В Минэнерго Украины ответили на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель резко отреагировал на предложение "Газпрома" продлить транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского затмила всех дебютанток на балу Tatler
Внучка Михаила Боярского Катерина Боярская затмила всех остальных дебютанток на балу гламурного журнала Tatler.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Политика
В США заподозрили Россию в прослушке разговора Трампа с послом при ЕС
Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом США при ЕС Гордоном Сондландом, в котором американский лидер якобы интересовался готовностью властей Украины начать расследование против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, могли прослушивать россияне.
Армия и оружие
Армия Сирии вернула контроль над второй по мощности ГЭС в стране
Правительственные силы Сирии взяли под свой контроль вторую по мощности гидроэлектростанцию в стране.
Общество
В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним
ГИБДД РФ поддерживает инициативу выдачи водительского удостоверения несовершеннолетним, при условии прохождения обширного курса обучения.
Политика
Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит
Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Авто
Назван топ-5 японских внедорожников с огромным расходом топлива
Не все модели автомобилей выгодные, поэтому был составлен рейтинг японских внедорожников, имеющих значительный расход топлива.
Игры
Valve анонсировала новую игру во вселенной Half-Life
В ночь на 19 октября корпорация Valve в твиттере анонсировала презентацию новой игры во вселенной Half-Life.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Экономика
Центр ядерной медицины создают в Дагестане
В Махачкале создают центр ядерной медицины. До конца года власти региона планируют определиться с инвестором.
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Хоккей
НХЛ. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Анахайм Дакс" стал автором одной из шайб столичных хоккеистов.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Армия и оружие
ПВО Израиля перехватила четыре ракеты из Сирии
Общество
Дума Екатеринбурга полностью отказалась от постройки храма в сквере
Как сообщало ИА REGNUM, после протестов в мае 2019 года власти отказались строить храм в сквере у Драмтеатра.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии
Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.