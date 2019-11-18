с чего всё началось

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.

Музыка Солист Rammstein: беру уроки вокала у оперной певицы Музыканты рассказали ТАСС о сотрудничестве с театром, как на новую пластинку попала колыбельная и хип-хоп-песни и почему лучший способ шлифовать свой вокал — это занятия с оперными исполнителями.

Происшествия Односельчане прощаются с убитой Дашей Пилипенко В Раздольненском районе проходит церемония прощания с пятилетней Дашей Пилипенко, которую отчим убил, а затем закопал, чтобы скрыть следы преступления.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Происшествия В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс» В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Происшествия Суд арестовал главу ЧОПа по делу о стрельбе в Благовещенске Городской суд Благовещенска Амурской области постановил заключить под стражу до 14 января генерального директора местного частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, которое охраняло Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент четвертого курса устроил стрельбу и покончил с собой.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Здоровье На Украине подсчитали, сколько человек могут переболеть гриппом и ОРВИ В эпидсезоне 2019−2020 годов гриппом и ОРВИ на Украине могут переболеть до 6,7 млн человек, сообщили 18 ноября в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

Политика «Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.

Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".