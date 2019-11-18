Общество
Вести.RuРоссияне собрали миллион евро на восстановление Венеции
Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Посольство Италии в России в Москве собрало 1 млн евро пожертвований на восстановление Венеции после наводнения от россиян, сообщает агентство ANSA со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.Ведомости13:22
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Россияне пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции 1 млн евро
Национальная служба новостей08:02
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