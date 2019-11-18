Общество

Вести.RuВести.RuРоссияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Миллион евро пожертвовали на ликвидацию последствий наводнения в Венеции граждане России. Об этом рассказал посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. Кроме того, 19 ноября итальянское диппредставительство в России начинает кампанию "солидарности Венеции", передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Посольство Италии в России в Москве собрало 1 млн евро пожертвований на восстановление Венеции после наводнения от россиян, сообщает
 агентство ANSA со ссылкой на посла Италии в России Паскуале Терраччано.
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Коммерсантъ14:08

Россияне пожертвовали миллион евро на восстановление Венеции

News.ru06:07

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Национальная служба новостей08:02

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REGNUM07:23

Россияне пожертвовали 1 млн евро на восстановление Венеции после наводнения

Ведомости13:22

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ТАСС05:46
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