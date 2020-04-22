Общество
Lenta.ruРоссияне собрались сократить расходы на большинство товаров
Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий.
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Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Здоровье
«Замедление не следует считать поводом для праздника — настоящий пик может быть еще впереди»
Обновлено в 18:16 В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 05:07
Общество
В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом
Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru 16:41
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Финансы
ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля
ЦБ в понедельник, 20 апреля, направил на поддержку курса рубля более $222 млн, следует из отчета регулятора.
Коммерсантъ 04:51
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории
Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Теннис
Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой
Спорт-Экспресс 14:31
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Интернет
В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения
Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.
РИА Новости 18:15
Здоровье
Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом
В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Известия 09:48
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации «За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.
Национальная служба новостей 10:33
Энергетика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Футбол
Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом
Известный африканский футболист Эммануэль Адебайор отреагировал на критику в свой адрес за нежелание помогать своей стране в борьбе с эпидемией коронавируса.
Матч ТВ 18:10