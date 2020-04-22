Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Россияне собрались сократить расходы на большинство категорий товаров в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании BCG и холдинга «Ромир», передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. По данным аналитиков, спрос упадет в 90 процентов товарных категорий.
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Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ru18:01

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газета17:01

Исследование: россияне из-за COVID-19 готовятся сокращать свои расходы

РИА Новости17:09

Россияне приготовились экономить на алкоголе, косметике и одежде

РБК17:01

На ближайшие полгода россияне забудут о тратах

Ведомости17:01

Треть россиян полгода не будет тратить средства на развлечения

Московский Комсомолец17:51

Исследование: порядка 38% россиян планируют снизить траты на алкоголь в ближайшие полгода

ТАСС17:53
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
Здоровье

СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
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Здоровье

«Замедление не следует считать поводом для праздника — настоящий пик может быть еще впереди»

Обновлено в 18:16 В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 05:07
Общество

В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.
ТАСС 20 апреля в 16:37
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Хоккей

Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры

Газета.Ru 16:41
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv вчера в 06:14
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Политика

ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
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Экономика

Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам

Три упомянутых в жалобах банка подтвердили РБК, что снижают лимиты ряду клиентов, но не раскрыли, какая доля держателей их кредитных карт столкнулась со снижением объема доступных заемных средств.
РБК 11:46
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Шоу-бизнес

Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой

Ореанда-Новости 09:17
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Финансы

ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

ЦБ в понедельник, 20 апреля, направил на поддержку курса рубля более $222 млн, следует из отчета регулятора.
Коммерсантъ 04:51
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Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
2,3K
Общество

Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
Космос

Калининградцы заметили в небе десятки спутников

Клопс 20 апреля в 16:51
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Космос

Камера МКС сняла необычный внеземной объект в атмосфере Земли

Дни24 10:05
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Теннис

Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой

Спорт-Экспресс 14:31
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru вчера в 05:57
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
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Общество

Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц

Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
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Интернет

В видеозвонках WhatsApp пересмотрели ограничения

Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили лимит пользователей, которые могут принимать участие в групповых аудио – и видеозвонках.
РИА Новости 18:15
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Здоровье

Сотрудники петербургской больницы массово заразились коронавирусом

В петербургском НИИ травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена коронавирусом заразились все сотрудники нейроортопедического отделения.
Телеканал 360° 13:40
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Меркель

Известия 09:48
63
Политика

В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг

ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации «За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.
Национальная служба новостей 10:33
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Энергетика

США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+

США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Футбол

Адебайор объяснил свое решение не делать пожертвования для борьбы с коронавирусом

Известный африканский футболист Эммануэль Адебайор отреагировал на критику в свой адрес за нежелание помогать своей стране в борьбе с эпидемией коронавируса.
Матч ТВ 18:10
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