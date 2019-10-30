с чего всё началось

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и климатического форума в декабре.

Политика «Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2» Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Экономика Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.

Наука Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом Международная команда исследователей назвала самый вредный продукт для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Футбол «Динамо» Киев — «Шахтер» Донецк: кто пройдет в следующий раунд? «Шахтер» не проигрывает в последних семи матчах – в прогнозе мы оценили способность «Динамо» прервать эту серию 30 октября.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Политика Британский Парламент принял законопроект о досрочных выборах Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря.

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Происшествия При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети «Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

Авто В России стартовали продажи Toyota RAV4 5-го поколения В России в дилерские центры Toyota поступили товарные кроссоверы Toyota RAV4 5-го поколения.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Политика В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.

Армия и оружие Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Об этом заявил на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Гаджеты Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Общество Сеть «взорвал» сюжет Первого канала о вреде Call of Duty В программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о компьютерной игре Call of Duty Modern Warfare.

Общество Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".

Политика Путин прибыл в Будапешт для переговоров с премьером Венгрии Президент РФ Владимир Путин в среду прибыл в Будапешт, где состоятся его переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Кино HBO отказался от приквела к «Игре престолов» с Наоми Уотс Телеканал HBO неожиданно объявил о завершении проекта «Долгая ночь». Съемки приквела уже шли в Северной Ирландии.