В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».

с чего всё началось

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись.

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