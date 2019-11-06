Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись.
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с чего всё началось

Работа в толк: ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше

В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».
Известиявчера в 16:01

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Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради четырехдневки

РБКвчера в 22:02

Россияне согласились больше работать ради «четырехдневки»

URA.Ruвчера в 13:30

Опрос показал готовность россиян работать интенсивнее ради перехода на четырехдневку

ТАССвчера в 18:53

Россияне готовы больше работать ради «четырехдневки», выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 17:58

Россияне готовы больше работать ради четырехдневки

РЕН ТВвчера в 16:14

Работа в толк: ради четырехдневки россияне готовы трудиться дольше

Известиявчера в 16:01

Почти половина россиян готовы работать интенсивнее ради «четырехдневки»

РИА Новостивчера в 21:04
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Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

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Общество

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Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

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Общество

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В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
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Lenta.ru вчера в 12:44
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Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
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Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы государства Владимира Путина нет планов лететь в Париж 11 ноября для посещения мероприятий по случаю окончания Первой мировой войны.
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Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
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Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

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Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
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Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.
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Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

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Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.
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Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ»

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По делу об импичменте Трампа опубликованы первые показания

В конгрессе США демократами обнародована расшифровка показаний, данных бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли и экс-послом США в Украине Мэри Йованович.
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СК объявил в международный розыск топ-менеджера ОДК Коршунова

Следственный комитет России объявил в международный розыск и попросил Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии топ-менеджера «Объединённой двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова.
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