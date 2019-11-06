Общество
ИзвестияРоссияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни. Мнение о том, на какой день должен приходиться дополнительный выходной, разошлись.
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с чего всё началось
В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — «в любом случае».Известиявчера в 16:01
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