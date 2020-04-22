Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (38%), заявляют эксперты.

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

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