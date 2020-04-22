Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%), заявляют эксперты.В источнике
С чего всё начиналось
Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Российская газета вчера в 17:01