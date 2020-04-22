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Газета.RuГазета.Ru
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Росбалт
  • Телеканал 360°0:22
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Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG. Сильнее всего спрос упал на одежду (на 21%), косметику (на 32%) и алкоголь (на 38%), заявляют эксперты.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кризис приведет к сокращению потребления 90% товаров и услуг

Снижение спроса в России затронуло 90% всех категорий продуктов и услуг, а в ближайшие шесть месяцев покупатели продолжат сокращать траты. На продуктах питания, одежде, электронике и развлечениях намерены экономить до 50% россиян.
Коммерсантъ 03:11
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Россияне сократили расходы на косметику, одежду и алкоголь

Известия вчера в 22:41
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Россияне собрались сократить расходы на большинство товаров

Lenta.ru вчера в 18:01
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Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Российская газета вчера в 17:01
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